Ақмола облысында үш жылда 2,5 мың шақырымнан астам жол жаңартылды

Жол инфрақұрылымын дамыту — Ақмола облысының басты міндеттерінің бірі болып қала береді. Өңір арқылы еліміздің астанасын басқа аймақтармен байланыстыратын стратегиялық тасымал артериялары өтеді.
Облыс әкімі Марат Ахметжановтың Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингінде мәлімдеуінше, соңғы үш жылда өңірде шамамен 2,5 мың шақырым жол салынды немесе жөнделді. Биылғы жылы ғана 900 шақырым автожолға жөндеу жұмыстары жүргізілген, соның ішінде ірі магистральдар мен ауылдық бағыттар бар.
Ауылдық елді мекендерде жол жөндеу жұмыстары бұрын-соңды болмаған қарқынмен жүріп жатыр — 60 астам ауыл қамтылған. Жаңа жабын тек облыс орталығы Көкшетауда ғана емес, сонымен қатар Қосшы, Талапкер, Қоянды, Қараөткел, Қаражар, Ыбырай Алтынсарин, Державинск, Зеренді және тағы да ондаған елді мекендерде салынды.
«Биыл жол салу және жөндеу жұмыстарына облыс бюджетінен 115 миллиард теңге қарастырылды. Оның 65 миллиарды жергілікті маңызы бар жолдар мен ауылдық көшелерді жөндеуге бағытталған. Алдымен бұрын басталған жобалардың жүзеге асырылуына ерекше назар аударылды», — деді Марат Ахметжанов.
Сонымен қатар, алдағы жылдары өңірде үлкен жол жаңарту жобалары басталады. Президенттің тапсырмасымен іске асатын «Орталық–Батыс» транзиттік көлік дәлізі жобасы астана мен Транскаспий бағыттарын Арқалық, Торғай және Иргіз арқылы байланыстырады. Оның Ақмола облысындағы учаскесінің ұзындығы 350 шақырымнан асады.
«Ақмола облысы үшін жол инфрақұрылымын дамыту стратегиялық мәнге ие, өйткені өңір арқылы елорданы басқа аймақтармен байланыстыратын ең маңызды тасымал артериялары өтеді», — деп атап өтті облыс әкімі.
Осылайша, Ақмола облысы қазақстандық көлік орталығы ретінде өз мәртебесін біртіндеп нығайтуда.