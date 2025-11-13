Ақмола облысы білім беруді жаңғыртуда жаңа кезеңге қадам басуда

Ақмола облысында білім беру жүйесін ауқымды жаңарту жұмыстары жалғасуда. Өткен жылы «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында тоғыз мектеп пайдалануға берілгеннен кейін, өңір қазір сапалы даму мәселелеріне басымдық беріп отыр.
Жергілікті билік Целиноград ауданын — сегіз есеге, Көкшетауды — бір жарым есеге азайтып, оқушы орындарының тапшылығын қысқартуға қол жеткізді
«Бүгінгі таңда өңірде апатты және үш ауысымды мектептер мәселесі толығымен шешілді. Соңғы екі жылда 19 мыңнан астам орынға арналған 24 жаңа мектеп салынды. Айта кететін жайт, ұлттық жоба аясында 12 200 орындық 9 мектеп салынды, оның 7-сі ауылдық жерлерде орналасқан», — деді Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында.
Биыл өңірде ондаған оқу орнының қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды.
«Президент Жолдауында белгіленген тапсырмаларға сәйкес, биыл облыста жоспарланған 20 мектеп толықтай қайта жаңартудан өтті», — деп хабарлады Марат Ахметжанов.
Өңірде дарынды балалармен жұмыс жүйесін дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Бұл бағытта елеулі нәтижелерге қол жеткізілді.
«Көкшетауда 600 орындық жатақханасы бар заманауи «Білім-инновация» лицей-интернаты пайдалануға берілді. Щучье қаласында 300 орындық IT-лицей жатақханасының құрылысы аяқталуға жақын», – деді облыс әкімі.
Сонымен қатар, жұмысшы мамандықтары жылы аясында 750 орындық екі жатақхана салынды, колледж студенттері толықтай тұру орындарымен қамтамасыз етілді.
Бүгінгі жүзеге асырылып жатқан жобалар көрсетіп отырғандай, Ақмола облысында білім беру өңірдің негізгі даму бағыттарының біріне айналып отыр.