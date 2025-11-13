Ақмола облысы инвестициялық әлеуетін арттыруда

Бүгінгі таңда өңір алдында тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету үшін инвестиция тарту міндеті тұр. Ақмола облысы 2025 жылы өңір экономикасына 660 миллиард теңгеден астам инвестиция тартуды жоспарлап отыр, оның 62%-дан астамы қазірдің өзінде тартылған.
Өңірдің өнеркәсіптік әлеуетін дамытудың негізгі қозғаушы күштерінің бірі төрт индустриалды аймақтың құрылуы болды. Олардың қатарында республикалық маңызы бар — Аршалы ауданындағы «AQMOLA» және үш өңірлік алаң бар: Көкшетаудағы «Көкше Индастри», Целиноград ауданындағы «Агрохаб» және «Қоянды». Бұл туралы Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов, Орталық коммуникациялар қызметі алаңында хабарлады.
Республикалық «AQMOLA» индустриалды аймағы инвесторлар үшін қазірдің өзінде ірі орталыққа айналды. Құны 1 трлн теңге болатын жобалар портфелі қалыптастырылды, оларды іске асыру 4 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын құрады.
Іске асырылып жатқан жобалардың қатарында қытайлық Dalian компаниясымен бірлесіп, дәнді дақылдарды терең өңдеу зауытының құрылысы бар. Инвестиция көлемі 1,8 миллиард АҚШ долларына жетеді, кәсіпорында 3 мыңға дейін жұмыс орнын құру жоспарлануда. Зауыт өнімдері натрий глутаматы, крахмал және минералды тыңайтқыштар ішкі нарықта сұранысқа ие болады.
Сонымен қатар, индустриалды аймақ аумағында: күйдірілген кірпіш және кірпіш өндіру зауыты («Теракотас» ЖШС, 27 млрд теңге, 150 жұмыс орны); пестицидтер мен тыңайтқыштар шығаратын кәсіпорын (түрік компаниясы UDY, 124 млрд теңге, 950 жұмыс орны) салу жоспарлануда.
«Біз бұл жобаларды өңір экономикасына үлкен үлес ретінде ғана емес, сонымен қатар елорданың өнімге деген қажеттілігін қанағаттандырудың негізі ретінде қарастырамыз», — деп атап өтті Марат Ахметжанов.
Қазан айында Hopfull Grain компаниясымен дәнді дақылдарды терең өңдеу бойынша екінші ірі кешен құрылысына стратегиялық меморандумға қол қойылды. Инвестиция көлемі 1,5 миллиард АҚШ долларына жетеді, бұл 1000 жұмыс орнын құруға жол ашады.
Сондай-ақ, инвесторлармен келесі жобалар бойынша жұмыс жалғасуда: бидайды қайта өңдеу және жем өндіру (қытайлық East Hopp компаниясы), элеватор мен жем зауытын салу (Beijing Gochen Shenhua, Қытай), асыл тұқымды репродуктор құру («Айтас» ЖШС, Қазақстан).
Жалпы, бұл жобалар шамамен 700 жұмыс орнын құруға және шамамен 600 миллион АҚШ долларын тартуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, инвестициялық белсенділік кәсіпорындарды сатып алу және жаңғыртуда көрініс табуда. Мысалы, «Бент» компаниялар тобы «ҚАЗШПАЛ» кәсіпорнын сатып алып, кем дегенде 10 млрд теңге инвестициялауды және жұмысшылар санын 150-ден 450-ге дейін арттыруды жоспарлап отыр.
Әлемнің 18 елінде жұмыс істейтін халықаралық Zijin Mining тау-кен компаниясы Райгородок алтын кенішін сатып алып, жаңа алтын өндіру фабрикалық кешені құрылысына 500 миллион АҚШ долларын салуға ниетті, бұл 1000 жұмыс орнын құрады.
«Бұл жобалардың барлығы – ірі халықаралық және ұлттық инвесторлардың өңірге деген сенімінің тікелей дәлелі», — деп атап өтті әкім.
Осылайша, өңір ел Президенті белгілеген міндеттерді жүйелі түрде орындап, өңірдің тұрақты экономикалық өсуіне ықпал ететін тартымды және бәсекеге қабілетті инвестициялық ортаны қалыптастыруда.