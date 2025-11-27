Сатушы мен өндірушінің кепілдік мерзімді белгілеу жөніндегі құқықтары мен міндеттері

(«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабы негізінде)
Кепілдік мерзім – тұтынушының құқықтарын қорғаудың негізгі тетіктерінің бірі болып табылады. Ол тауардың, жұмыстың немесе көрсетілген қызметтің сапасына байланысты ақаулар анықталған жағдайда тұтынушының өз құқықтарын талап ету мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңының 23-бабына сәйкес, өндіруші (орындаушы) тауарға, орындалған жұмысқа немесе көрсетілген қызметке кепілдік мерзімін өз бетінше белгілеуге құқылы. Осы мерзім ішінде тұтынушы анықталған кемшіліктер бойынша тегін жөндеу, тауарды ауыстыру, бағаны төмендету немесе ақшасын қайтаруды талап етуге құқылы.
Егер өндіруші кепілдік мерзімін белгілемесе немесе оны заңнама талаптарына сәйкес емес түрде белгілесе, бұл міндет сатушының мойнына жүктеледі. Осылайша, заң кепілдік мерзімінің болуын қамтамасыз етуді сатушы мен өндірушінің тікелей міндеті ретінде қарастырады.
Сатушы өндіруші белгілеген кепілдік мерзімін ұзартуға құқылы, алайда оны қысқартуға құқығы жоқ. Бұл тұтынушының құқықтарын шектеуге жол бермеу мақсатында белгіленген норма болып табылады.
Сондай-ақ, заңда сатушы (өндіруші, орындаушы) кепілдік мерзімі өткеннен кейін анықталған кемшіліктер бойынша қосымша міндеттемелер қабылдай алатыны көзделген. Мұндай қосымша міндеттемелердің мазмұны, қолданылу мерзімі және тұтынушының оларды пайдалану тәртібі сатушы (өндіруші, орындаушы) тарапынан айқындалады.
Маңызды норма ретінде, қажетті материалдар, қосалқы бөлшектер немесе құрамдас бөліктердің жоқтығына байланысты кепілдік міндеттемелер тоқтатылмайды. Бұл тұтынушылардың заңмен қорғалған мүдделерін нақты жүзеге асыруға бағытталған.
Осылайша, 23-бап сатушы мен өндіруші арасындағы жауапкершілік пен тұтынушының мүддесін қорғау арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етеді:
• Тұтынушы сапалы тауар алуға және кепілдік мерзімі ішінде өз құқықтарын қорғауға мүмкіндік алады;
• Сатушы мен өндіруші кепілдік міндеттемелерін адал орындауға және тұтынушының құқықтарын шектемеуге міндетті.