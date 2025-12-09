Өнеркәсіп

Қайта құру жұмыстары басталды

Арқа ажары

ДАМУ БАҒЫТЫ

Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов Көкшетау қаласындағы «Көкшетау минералды сулары» акционерлік қоғамында болып, ірі өндіріс орнының бүгінгі тыныс-тіршілігімен танысты.

1991 жылы негізі қаланған зауыт – өңірдегі жетекші кәсіпорындардың бірі. Компания минералды су, газдалған және газдалмаған сусындар, сондай-ақ, алкоголь өнімдерін өндіреді.

«Көкшетау минералды сулары» АҚ-ның директоры Досымжан Кенжешов компанияның бүгінгі таңда өндірістік қуаттарды қайта жаңғырту және кеңейту бойынша ауқымды жобаны бастап кеткенін атап өтті.

– Қазір қолға алынып жатқан қосымша цехтың салынуы өндіріс ауқымын бір жарым есе арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл жобаға купаждау цехы мен қойманы қайта құру жұмыстары кіреді, – деді ол.

Кәсіпорында таяу арада алкоголь өнімдері бойынша қуаттылықты жылына 3 000 миллион дал деңгейіне жеткізу, сондай-ақ, сыйымдылық паркінің көлемін 90 мың далға дейін ұлғайту жоспарлануда.

Қазіргі уақытта осы мақсатта құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аталмыш жобаны іске асыру өңірдің дамуына елеулі үлес болып қосылмақшы. Себебі, осының есебінен жаңа жұмыс орындары ашылып, өндіріс көлемі айтарлықтай ұлғайтылмақшы.

«Арқа ажарының» өз ақпараты.

