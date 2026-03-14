Ақмола облысында «Наурыз құпиялары» интерактивті квесті іске қосылды

Көктемгі күн мен түн теңелетін мереке қарсаңында өңір бірегей мәдени оқиғаның орталығына айналды. Мұнда ғасырлар бойы қалыптасқан мұра заманауи технологиялармен ұштасуда. «Наурыз құпиялары» музейлік QR-квесті өз жұмысын бастап, өңір тұрғындары мен қонақтарына Наурыз мейрамын қазіргі интерактивті форматтар арқылы жаңаша танып-білуге мүмкіндік ұсынуда.
Қазақстан Республикасы Президенттік орталығының қолдауымен жүзеге асқан жоба тарихты тануды қызықты саяхатқа айналдыруды мақсат етеді. Ұйымдастырушылар цифрлық құралдарды дәстүрлі музей кеңістігіне шебер енгізіп, мәдени мұраны смартфонмен өскен жас буынға барынша жақын әрі түсінікті етудің креативті жолын тапқан.
Квесттің негізгі таным құралы – музей залдарына арнайы орналастырылған QR-кодтар. Оларды сканерлеу арқылы қатысушылар қазақтың бай дәстүрлер әлеміне бірден еніп, «Көрісу» салтының мәнінен бастап, мерекелік басты тағам – Наурыз көженің терең мағынасына дейінгі ақпаратпен таныса алады. Интерактивті бейнероликтер, архивтік деректер мен қызықты тапсырмалар келушілерге экспонаттарды жай ғана тамашалауға емес, Ұлыстың ұлы күні – Наурыздың ерекше атмосферасын терең сезінуге мүмкіндік береді.
«Біздің мақсатымыз – әрбір келуші өзін зерттеуші ретінде сезінетін тірі әрі серпінді мәдени кеңістік қалыптастыру. QR-технологиялар тарихқа деген құрметті жастардың қызығушылығымен үйлестіруге мүмкіндік береді. Бұл – халықтық құндылықтардың сақталып қана қоймай, жаңа буынға түсінікті әрі жақын болуына қосқан үлесіміз», – деп атап өтті жоба ұйымдастырушыларының бірі.
«Наурыз құпиялары» өңірдегі ауқымды мерекелік бағдарламаның бір бөлігіне айналды. Бағдарлама аясында қолөнер шеберлерінің фестивальдері мен тақырыптық көрмелер де ұйымдастырылуда. Мұндай кешенді тәсіл қазақ мәдениетінің байлығын жан-жақты таныстырып, әр жастағы аудиторияны мерекелік шараларға тартуға мүмкіндік береді.
Квесттің алғашқы қатысушылары жаңа форматты жоғары бағалап үлгерді. Олардың айтуынша, «цифрлық құпияларды» іздеу музейге қарапайым саяхатты нағыз детективтік зерттеуге айналдырады.
«Бұл – керемет тәжірибе! Мен ұлттық дәстүрлеріміздің көптеген қырын өте жеңіл әрі қызықты форматта білдім. Өзіңді өткеннің құпияларын ашып жүрген нағыз зерттеуші сияқты сезінесің. Дәстүрлеріміздің осындай заманауи форматта ұсынылғаны өте қуантады», – дейді квест қатысушысы Айнұр.
Осылайша Ақмола облысы ата-баба мұрасын құрметпен сақтай отырып, оны қазіргі заман талаптарымен ұштастыра білетін өңір екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Мұнда дәстүрлер өткеннің еншісінде қалып қоймай, жаңа мағына мен цифрлық тыныс алып, дамып келеді.