Ақмола облысы прокуратурасы студенттерге арналған көрсетілімдік сот процесін ұйымдастырды

Ақмола облысы прокуратурасы есірткі заттары мен психотроптық заттарды заңсыз таратуға қатысты қылмыстық істі көрсету формасындағы сот процесін ұйымдастырды.
Іс-шара Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік университеттің студенттерінің қатысуымен өткізілді және жастардың құқықтық сауаттылығын арттыруға, заңға құрмет қалыптастыруға және есірткі заттары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымына қатысты құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған.
Сот отырысы университеттің ғимаратында өтті. Іс-шара аясында студенттер сот процесіне қатысушылардың рөлдерін орындады, бұл оларға қылмыстық істерді қарау тәртібімен және сот талқылауының ерекшеліктерімен тәжірибеде танысуға мүмкіндік берді.
Кездесу барысында қолданыстағы заңнаманың нормалары, есірткі заттарының заңсыз айналымы үшін қарастырылған қылмыстық жауапкершілік, сондай-ақ осындай қылмыстардың салдары түсіндірілді.
Іс-шараға шамамен 9000 студент онлайн және офлайн форматында қатысты.
Мұндай іс-шараларды өткізу жастардың құқықтық санасын қалыптастыруға және қоғамдағы заңдылық пен құқық тәртібінің қағидаларын нығайтуға ықпал етеді.
Ақмола облысының прокуратурасы