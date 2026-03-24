Сандықтау ауданында су тасқынына дайындық

2026 жылғы су тасқыны кезеңіне дайындық мақсатында Сандықтау ауданында су айдындарындағы мұз жабынын қопсыту және ұсақтау жұмыстары басталды. Бұл шаралар су тасқынынан қорғану мен жергілікті тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған кешенді тәсілдің бір бөлігі болып табылады.
Жарылыс жұмыстардың негізгі мақсаты – мұз бөгеттерінің пайда болуын алдын алу, себебі олар су деңгейінің күрт көтерілуіне және аумақтардың су басуына әкелуі мүмкін. Жарылыс жұмыстары Сандықтау, Балкашино, Каменка және Максимовка ауылдық округтерінде орналасқан Жабай, Сарқырама және Жыланды өзендерінде жүргізілді, соның ішінде Владимирка және Новоселовка ауылдары да қамтылды.
«Қабылданған шаралар су тасқынын тиімді бақылауға мүмкіндік береді және қардың жедел еруі жағдайында су басу қаупін азайтады», – деді Сандықтау ауданының ТЖ бөлімі бастығы Әсет Жанғожин.
Аудан аумағында басқа да дайындық жұмыстары жалғасуда. Су басудың алдын алу мақсатында кешенді бағдарлама аясында аумақтардан қар тазаланып, жинақталған қарды шығару жұмыстары жүргізілуде, сондай-ақ су өткізетін құрылғылар мен арықтарды тазарту жұмыстары атқарылуда. Бұл шаралар еріген суларды уақытында және тиімді түрде өткізуге, су басу тәсілдерін азайтуға бағытталған.
Қазіргі уақытта ауданда 71 650 текше метр қар шығарылып, 1,4 км арықтар тазартылды және 16 су өткізетін құрылғы тазартылып, айтарлықтай жұмыс көлемдері атқарылды. Бұл міндеттерді орындау үшін аудан аумағында 13 техника бірлігі жұмыс істеп, үлкен көлемдегі жұмыстарды жедел атқаруға мүмкіндік береді.