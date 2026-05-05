Тоқаев Роман Склярды жаңа қызметке тағайындады

Роман Скляр Президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды, деп хабарлайды Ақордаға сілтеме жасаған KAZ.NUR.KZ.
Айта кетейік, бұған дейін бұл қызметті Айбек Дәдебай атқарды. Ол басқа жұмысқа ауысуына байланысты лауазымынан босатылды.
Ал Роман Скляр бұған дейін премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметін атқарды.
Роман Скляр 1971 жылғы 8 мамырда Павлодар қаласында дүниеге келген.
Павлодар мемлекеттік университетін «Инженер-құрылысшы» мамандығы бойынша, сондай-ақ Мәскеу қазіргі заман бизнес институтын «Экономист» мамандығы бойынша және Қазақ құқықтану және халықаралық қатынастар институтын «Заңгер» мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолын 1989 жылы «Экибастузуглеавтоматика» монтаждау-жөндеу басқармасында слесарь-монтажшы қызметінен бастаған.
1989-1990 жылдары – «Казпромтехмонтаж» шаруашылық-монтаждау басқармасының монтаждаушысы.
1990 жылы – «Вахинвест» бірлескен кеңес-батыс-герман кәсіпорнының қауіпсіздік жөніндегі инженері.
1990-1999 жылдары – «Ансат-Павлодар» ЖШС коммерциялық бөлімінің бастығы, директордың орынбасары, бас директор.
1999-2002 жылдары – «Тыныс» ЖШС директоры.
2002-2003 жылдары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің дәрменсіз қарызгерлермен жұмыс комитеті Павлодар облысы бойынша басқармасының бөлім бастығы.
2003-2005 жылдары – Павлодар қаласы мемлекеттік сатып алу басқармасының бастығы.
2005 жылғы қантардан бастап – Павлодар облысы әкімінің бас инспекторы.
2005 жылғы сәуірден бастап – Павлодар облысының әкімі Аппаратының басшысы.
2006 жылы – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары.
2006-2007 жылдары – Астана қаласының әкімі аппаратының инфрақұрылымды дамыту бөлімінің меңгерушісі.
2007-2008 жылдары – Астана қаласының Энергетика және коммуналдық шаруашылық департаментінің директоры.
2008-2010 жылдары – Павлодар облысы әкімінің орынбасары.
2010-2011 жылдары – Павлодар облысы әкімінің бірінші орынбасары.
2011-2013 жылдары – Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация вице-министрі.
2014-2016 жылдары – «Қазақстан Темір Жолы» АҚ вице-президенті.
2016 жылы – Қазақстан Республикасы мәжілісінің депутаты, ҚР парламенті мәжілісінің Экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің төрағасы.
2016 жылғы мамырдан бастап – Қазақстан Республикасының ұлттық экономика вице-министрі.
2016-2019 жылдары – инвестициялар және даму бірінші вице-министрі.
2019 жылғы ақпаннан бастап – Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі.
2019 жылғы 18 қыркүйекте президент жарлығымен премьер-министрдің орынбасары болып тағайындалды. 2021 жылғы 18 қаңтарда президент жарлығымен осы қызметіне қайта тағайындалды.
2022 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары болды және 2023 жылғы 3 сәуірде бұл лауазымға қайта тағайындалды.
2024 жылғы 5 ақпанда президент жарлығымен ҚР премьер-министрінің міндеттерін уақытша атқарушы, ал 6 қаңтарда премьер-министрдің бірінші орынбасары болып тағайындалды.
