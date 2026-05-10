Бүгін Қазақстанда Аналар күні тойланып жатыр

Бүгін, мамырдың екінші жексенбісінде, Қазақстан Аналар күнін атап өтуде. Биыл айтулы мереке 10 мамырға сәйкес келді.
Бұған дейін елімізде Аналар күні қыркүйек айында тойланатын. Алайда, Үкіметтің 2023 жылғы 31 мамырдағы қаулысына сәйкес, мереке мамыр айының екінші жексенбісіне бекітілді. Мереке датасы халықаралық стандарттарға сәйкестендіру мақсатында ауысты.
Аналар күнін мамырдың екінші жексенбісінде тойлау дәстүрі әлемнің 20-дан астам елінде қалыптасқан. Олардың қатарында АҚШ, Канада, Германия, Италия, Түркия, Жапония, Бразилия мен Аустралия сияқты мемлекеттер бар.
Елімізде аналардың мәртебесін көтеріп, отбасы институтын нығайту бағытында Қазақстан халқы Ассамблеясы жанынан «Аналар кеңесі» құрылған.
Бүгінде республика бойынша Аналар кеңесінің 1 713 бөлімшесі жұмыс істейді, оның ішінде 17 облыстық, 56 қалалық, 159 аудандық және 1 481 ауылдық бөлім бар, ал кеңес құрамында 16 051 әйел қызмет атқарады.
2024 жылғы ұлттық баяндамаға сәйкес, қазақстандықтардың басым бөлігі аналарға арналған мемлекеттік қолдау шаралары туралы хабардар. Көпбалалы аналарға арналған жәрдемақыны 81,3% біледі. Атаулы әлеуметтік көмекті – 76,1%, жүктілік және босану демалысын – 73,5%, бала туғандағы біржолғы төлемді – 71,4% халық біледі.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, өткен жылы бала туған кездегі біржолғы жәрдемақыны 338 мың адам алған. Бұл мақсатқа 61,1 млрд теңге жұмсалған.
Сонымен қатар жұмыс істейтін әйелдерге Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бала 1,5 жасқа толғанға дейін ай сайынғы әлеуметтік төлем беріледі. Ал жұмыс істемейтін әйелдерге бала күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақы қарастырылған.
Еңбек заңнамасы аясында аналарға қысқартылған жұмыс күні, ақылы үзіліс және толық емес жұмыс уақыты тәртібі сияқты жеңілдіктер ұсынылады.
Соңғы жылдары бала күтімі бойынша төлем мерзімі 12 айдан 18 айға дейін ұзартылып, көпбалалы және ерекше бала тәрбиелеп отырған отбасыларға арналған жаңа қолдау тетіктері енгізілді.
Аналар күні – тек құттықтау айтылатын күн емес. Бұл – ананың қоғамдағы рөлін бағалап, оның өмір сапасын жақсарту жолдарын ойластыратын маңызды дата. Өйткені мықты ана – мықты отбасы. Ал мықты отбасы қуатты мемлекеттің негізі болып қала бермек.