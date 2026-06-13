10 мыңнан астам жұмыс орны және сенімді энергия: атом электр станциясын салудың негізгі артықшылықтары

Атом электр станциясының құрылысы елдің энергетикалық қауіпсіздігін нығайтуға және орнықты экономикалық өсуді қамтамасыз етуге бағытталған Қазақстанның негізгі инфрақұрылымдық жобаларының біріне айналады.
Қазақстанда электр энергиясын тұтыну жыл сайын орта есеппен 3-4% — ға артады. Әсіресе жоғары өсім елдің оңтүстік аймақтарында байқалады, мұнда тұтынылатын электр энергиясының едәуір бөлігі Солтүстік энергетикалық аймақтан келетін ағындармен жабылады. Мұндай жағдайда атом электр станциясының құрылысы энергиямен жабдықтаудың ұзақ мерзімді сенімділігін қамтамасыз етуге және экономика мен халықтың өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті стратегиялық шешім болып табылады.
Жоба өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуына айтарлықтай әсер етеді. Станцияны салу және одан әрі пайдалану барысында мыңдаған жаңа жұмыс орындары құрылып, кәсіби оқыту және білікті техникалық мамандарды даярлау мүмкіндіктері кеңейтілетін болады.
Атом энергетикасын дамыту автомобиль жолдарын, электр және сумен жабдықтау объектілерін, сондай — ақ әлеуметтік инфрақұрылымды — мектептерді, балабақшалар мен медициналық мекемелерді салуды және жаңартуды қоса алғанда, іргелес аумақтардың инфрақұрылымын жаңғыртуға ықпал ететін болады. Өңірлердің инвестициялық тартымдылығының өсуі, шағын және орта бизнестің дамуы, сондай-ақ жастар үшін жаңа мүмкіндіктердің пайда болуы күтілуде.
Болжамдарға сәйкес, Алматы облысында АЭС салу жобасын іске асыру 2030 жылға қарай 5 мыңға жуық адамды жұмыс орындарымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 2032 жылы құрылыс-монтаждау жұмыстарының шыңында тартылған персонал саны шамамен 10 мың адамға жетеді.
Станция пайдалануға берілгеннен кейін 2035 жылы тұрақты негізде 2 мыңға жуық жұмыс орны құрылады. Оның ішінде 600 — ге жуық маманның жоғары білімі, 550-арнаулы орта білімі және 850 — бейінді техникалық білімі болады.
Осыған ұқсас мультипликативтік әсер Қазақстанда жаңа жоғары технологиялық саланы қалыптастыруға және адами капиталдың ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін кейінгі атом электр станцияларын салу жөніндегі жобаларды іске асыру кезінде де күтіледі.
Дереккөз: gov.kz