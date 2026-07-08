Көкшетау қаласы алғаш рет республикалық спартакиаданы қабылдайды

2026 жылғы 11–17 шілде аралығында Ақмола облысында жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілері арасында республикалық спартакиада өтеді.
Ауқымды спорттық іс-шараға Қазақстанның барлық өңірлерінен 1200-ден астам мемлекеттік қызметші қатысады. Биыл республикалық спартакиаданы өткізу құқығы алғаш рет Ақмола облысына беріліп отыр.
Жарыс бағдарламасына спорттың 10 түрі енгізілген. Оның ішінде үлкен теннис пен киберспорт алғаш рет ресми бағдарламаға қосылды.
Спартакиаданың негізгі алаңы – халықаралық талаптарға сай келетін Kokshe Arena көпфункционалды спорт кешені. Сонымен қатар жарыстар Көкшетау қаласының бірқатар заманауи спорт нысандарында ұйымдастырылады.
Республикалық спартакиада мемлекеттік қызметшілер арасында бұқаралық спортты дамытуға, салауатты өмір салтын насихаттауға, өңіраралық ынтымақтастықты нығайтуға және тәжірибе алмасуға бағытталған.
Аталған іс-шара Ақмола облысының заманауи спорт инфрақұрылымының әлеуетін көрсетіп, өңірдің республикалық деңгейдегі ірі спорттық іс-шараларды жоғары деңгейде өткізуге дайын екенін тағы бір мәрте айқындайды.