Жол тәртібі дрондармен бақылануда

Қауіпсіз ел
Бүгінгі таңда заманауи технологиялар мен жасанды интеллект өміріміздің барлық саласына, соның ішінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытына да қарқынды еніп келеді.
Осы орайда, Көкшетау қаласының полицейлері жол қозғалысын бақылаудың мүлдем жаңа деңгейіне көшіп, тәртіп бұзушыларды анықтауда ұшқышсыз ұшу аппараттарын – дрондарды қолдана бастады.
Ақмола облысының полиция департаменті хабарлағанындай, бұл бастама Мемлекет басшысы жариялаған цифрландыру және жасанды интеллект жылы аясында жүзеге асырылып жатқан ауқымды жұмыстардың заңды жалғасы болып табылады. Ендігі кезекте көшедегі тәртіпті тек бейнебақылау камералары мен патрульдік көліктер ғана емес, аспандағы «қырағы көздер» де нақты уақыт режимінде қадағалайтын болады.
Жаңа технологияның мүмкіндіктері шексіз. Дрондардың көмегімен тәртіп сақшылары жол қозғалысының ең жиі кездесетін, бірақ қауіпті бұзушылықтарын қас қағым сәтте тіркеуге қабілетті. Олардың қатарында қауіпсіздік белбеуін тақпау, рөлде отырып ұялы телефонмен сөйлесу, бағдаршамның тыйым салынған түсіне өтіп кету және жаяу жүргіншілерге жол бермеу сияқты заң бұзушылықтар бар. Сонымен қатар, жолды белгіленбеген жерден кесіп өтетін жаяу жүргіншілер де дрондардың назарынан тыс қалмайды. Бұл әдістің тиімділігі сонда – ұшқышсыз аппарат бірнеше сағаттың ішінде-ақ Көкшетау көшелеріндегі 12 заң бұзушылықтың жолын кесіп, алдын алу шараларының пәрменділігін дәлелдеп үлгерді.
Десе де, құқық қорғау органдары бұл іс-шараның негізгі мақсаты айыппұл санын көбейту емес екенін баса айтады. Ең басты басымдық – жолдардағы апаттылық деңгейін төмендету және жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер арасында жол мәдениетін қалыптастыру. Заманауи технологияларды қолдану арқылы полиция қызметкерлері профилактикалық жұмыстардың сапасын арттырып, әрбір азаматтың жауапкершілігін күшейтуді көздейді. Дрондардың қолданысқа енуі жол қозғалысына қатысушылардың тәртібін жақсартып, қайғылы жағдайлардың алдын алуға септігін тигізеді деп күтілуде.
Қорыта айтқанда, жолдағы қауіпсіздік – бұл тек техникалық бақылау ғана емес, сонымен бірге қоғамдағы өзара құрмет пен жауапкершіліктің көрінісі. Полиция департаменті қала тұрғындары мен қонақтарын жол ережелерін қатаң сақтауға, айналадағыларға құрметпен қарауға шақырады. Себебі, технология қаншалықты дамығанымен, адами фактор мен саналы тәртіп әрқашан бірінші орында қала бермек.
Жолдағы қауіпсіздік – әрқайсымыздың қолымызда және бұл бағыттағы цифрлық инновациялар бізге тек қауіпсіз болашаққа жетелейтін сенімді көмекші болмақ.
Гүлфайруз ТӨРЕМҰРАТОВА,
«Арқа ажарының» өз тілшісі.