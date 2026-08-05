Адам және заң

Ақмола облысының прокуратурасы «Құқықтық тәртіп әліппесі» акциясын өткізді

Арқа ажары0 Comments1161 Min Read

​Бүгін Ақмола облысы прокуратурасының бастамасымен жастардың құқықтық мәдениетін арттыруға және заңға құрмет сезімін қалыптастыруға бағытталған «Құқықтық тәртіп әліппесі» атты ауқымды профилактикалық акциясы өткізілді.

​Іс-шара Ашық есік күні форматында ұйымдастырылып, оған Полиция департаменті, Төтенше жағдайлар департаменті және Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің өкілдері қатысты.
​Акция Ақмола облысының Жастар ресурстық орталығымен бірлесіп өткізілді.

​«Жасыл» ел жасағының мүшелері мен Көкшетау қаласының еріктілеріне үшін тақырыптық алаңдар ұйымдастырылып, онда арнайы техника, авариялық-құтқару құралдары, криминалистикалық жабдықтар таныстырылды. Сондай-ақ әрбір қызметтің ерекшелігі, күнделікті атқаратын міндеттері мен мамандыққа қойылатын талаптар туралы жан-жақты ақпарат берілді.

​Қатысушылар көрсетілімдерге, заманауи техникамен танысуға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолында қызмет ететін мамандармен тікелей сұхбаттасуға ерекше қызығушылық танытты.

Ақмола облысының прокуратурасы

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