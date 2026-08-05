Ақмола облысының прокуратурасы «Құқықтық тәртіп әліппесі» акциясын өткізді

Бүгін Ақмола облысы прокуратурасының бастамасымен жастардың құқықтық мәдениетін арттыруға және заңға құрмет сезімін қалыптастыруға бағытталған «Құқықтық тәртіп әліппесі» атты ауқымды профилактикалық акциясы өткізілді.
Іс-шара Ашық есік күні форматында ұйымдастырылып, оған Полиция департаменті, Төтенше жағдайлар департаменті және Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің өкілдері қатысты.
Акция Ақмола облысының Жастар ресурстық орталығымен бірлесіп өткізілді.
«Жасыл» ел жасағының мүшелері мен Көкшетау қаласының еріктілеріне үшін тақырыптық алаңдар ұйымдастырылып, онда арнайы техника, авариялық-құтқару құралдары, криминалистикалық жабдықтар таныстырылды. Сондай-ақ әрбір қызметтің ерекшелігі, күнделікті атқаратын міндеттері мен мамандыққа қойылатын талаптар туралы жан-жақты ақпарат берілді.
Қатысушылар көрсетілімдерге, заманауи техникамен танысуға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолында қызмет ететін мамандармен тікелей сұхбаттасуға ерекше қызығушылық танытты.
Ақмола облысының прокуратурасы