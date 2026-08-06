Ақмола облысының тұрғыны «емшіге» 9 миллион теңгеге жуық қаражат аударған

Қосшы қаласының полицейлері азаматтарды интернеттегі алаяқтықтың жаңа схемалары туралы ескертеді.
Облыс тұрғыны Instagram әлеуметтік желісінде өзін емші ретінде таныстырған әйелмен танысқан. WhatsApp-та сөйлесу барысында қаскүнем емделуге көмектесуге уәде беріп, «тиімді инвестицияларды» ұсынған, сонымен қатар үй сатып алуға және несиелерді өтеуге көмектесуге уәде берген.
Уәделерге сенген жәбірленуші 2025 жылғы қазан айы мен 2026 жылғы мамыр аралығында алаяққа 8 миллион 825 мың теңге аударған.
Сонымен бірге жәбірленуші күдіктімен ешқашан жеке кездеспеген, барлық байланыс тек мессенджер арқылы жүрген.
Бұл факт бойынша алаяқтық белгілеріне сәйкес қылмыстық іс тіркелді. Полицейлер осы қылмысқа қатысы болуы мүмкін Шымкент қаласының тұрғынын анықтады. Қазіргі уақытта оның қатысы сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде тексерілуде.
Полицейлер азаматтарды емделуге, инвестициядан жоғары табыс алуға немесе ақшалай сыйақы үшін қаржылық мәселелерді шешуге көмектесуге уәде беретін әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі бейтаныс адамдарға сенбеуге шақырады.