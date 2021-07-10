Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзі

Басты мақсат – экономиканы өркендету және халықтың әл-ауқатын арттыру.

Індетке және шектеу шараларына қарамастан, ел экономикасы жарты жыл ішінде 2,2 пайызға өсті. Бұл – қуантарлық жайт.

Былтыр пандемияның салдарынан ішкі жалпы өнім 2,6 пайызға төмендеді. Біз оны тезірек қалпына келтіруіміз керек.

Оживление мировой экономики вкупе с принятыми антикризисными мерами и снижением карантинных ограничений способствовало восстановлению деловой активности.

Наша задача – нарастить темпы роста экономики во втором полугодии.

Жалпы, күрделі кезеңге қарамастан ел экономикасы дамып келеді. Бұл – тұрғындар мен бизнес өкілдерінің қалыптасқан ахуалға, шектеу шараларына бейімделе бастағанын көрсетеді.

Мемлекет тарапынан көрсетілген қолдау жұмыстары мақсатқа сәйкес және тиімді жүргізілді. Бірақ, індеттің беті әлі қайтқан жоқ. Біз барлық көрсеткішті жария еттік. Қазір жағдай әлі де болса күрделі. Дегенмен, тағы да қайталап айтамын, елімізді дамыту және халықтың әл-ауқатын арттыру – қашанда маңызды міндет.

Бәріміз елдің игілігі, халқымыздың мүддесі үшін еңбек етуіміз керек. Сондықтан алдағы жұмысымыздың бірқатар маңызды тұстарына тоқталайын.

ПЕРВОЕ. Развитие в условиях продолжающейся пандемии.

На протяжении полутора лет коронавирус сдерживает глобальный прогресс. Нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют о том, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь.

Мы должны адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Это в первую очередь означает поиск выверенных подходов и правильного баланса между ограничительными мерами и жизнедеятельностью государства.

Парадигма борьбы с пандемией меняется на наших глазах. Многими странами уже не ставится цель свести передачу вируса к нулю. Актуальная задача – минимизация появления крупных очагов инфицирования и недопущение перегрузки системы здравоохранения.

Мы должны разработать качественно новую стратегию с кардинальным пересмотром мер противодействия вирусу.

Новые штаммы могут инфицировать даже вакцинированных людей. Теперь мы в этом убедились. Однако иммунизация максимально снижает тяжесть течения болезни и риск летального исхода. Из этого и следует исходить.

Статистические данные по заразившимся не должны быть единственной основой для принятия мер реагирования. Главный акцент необходимо делать на снижении тяжелых случаев и смертности, а также на лечении сложных пациентов.

Принципиально иные подходы в борьбе с коронавирусом касаются не только медицинских аспектов, но и ограничительных мер в отношении бизнеса.

Предстоит переформатировать работу мониторинговых групп и активнее использовать цифровые решения, такие как система Ashyq. Сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины.

Прошу Межведомственную комиссию еще раз внимательно изучить данный вопрос.

Субъекты малого и среднего бизнеса, использующие Ashyq, должны иметь преимущественное право работать в условиях карантинных ограничений. При этом фактическое применение приложения следует жестко контролировать.

Қазір бұқаралық ақпарат құралдарында екпе салуға қатысты жалған құжаттар туралы деректер пайда болып жатыр. Бұл – қоғам үшін өте қауіпті жағдай. Өйткені, халық көп жиналатын жерлерде дерт жұқтырған адам да жүруі мүмкін деген сөз. Сондықтан құқық қорғау органдары осы мәселеге баса назар аударуға тиіс.

Біз пандемиямен күрестің негізгі жолы вакцинация екенін түсінуіміз қажет. Бұл – айқын нәрсе.

Үкімет еліміздегі вакцинация бойынша қазіргі көрсеткіштерді маған баяндады. Алайда, ашығын айту керек, бұл жұмыстың қарқыны әлі де мардымсыз. Нақты қадамдар жасау қажет.

Түптеп келгенде, азаматтарымыз өздерінің және жақын туыстарының денсаулығын ойлап, саналы түрде шешім қабылдауы керек. Антиваксерлердің қауесет, даңғаза әңгімелеріне сенудің қажеті жоқ. Сондықтан біз екпе салу науқанын жалғастырамыз.

Ал, кейбір жекелеген салаларда міндетті түрде вакцина салдыру қажет болады. Бұл үшін заңнамалық та, конституциялық та негіз бар. Турасын айтсақ, бұл – әркімнің өз отандастары алдындағы міндеті, парызы.

Сондай-ақ мынадай екі мәселеге тоқталғым келеді.

Біріншіден, міндетті екпе салу кезінде асыра сілтеу болмауға тиіс.

Медициналық себептерге және белгілі бір жағдайларға байланысты екпе салдырмайтын адамдар бар. Мемлекеттік органдар, әсіресе, мониторинг жүргізу топтары осы мәселені ескеруі керек.

Екіншіден, осыған дейін де айттым, вакцинация туралы жалған сертификаттар жасау нарығы пайда болды. Мұндай деректерді тұтас қоғамның денсаулығы мен қауіпсіздігіне төнген тікелей қауіп деп түсіну қажет. Демек, жазаға тарту шарасы да қатаң болуға тиіс. Бұл Әкімшілік кодекске сәйкес заң бұзушылық екені айдан анық.

Бірыңғай тестілеу базасының үлгісімен Екпе салудың цифрлық картасын шұғыл түрде іске қосу керек.

Далее. Сегодня нашим гражданам доступен ряд вакцин, включая препарат «QazVac» собственной разработки, чего не имеет подавляющее большинство стран.

Однако расширение набора доступных вакцин, в том числе международно признанных, все еще необходимо. Здесь следует учитывать появление новых штаммов, а также ценовые и качественные параметры препаратов.

В прошлом году я давал соответствующее поручение. Тем не менее поставка вакцин Pfizer, выделенных компанией для Казахстана, была сорвана.

В соответствии с договоренностями «Pfizer» планировал поставить в Казахстан в мае т.г. 2 млн доз. Правительство связывает срыв поставки препарата с рядом требований, которые были выдвинутые «Pfizer». Однако данные условия являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину.

Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий. Говорят, что нужно, чтобы Президент подписал соответствующий указ. Если в этом есть необходимость, я готов это сделать.

Поручаю Правительству, Администрации Президента разобраться в сложившейся ситуации, принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок. Мы должны диверсифицировать свои предложения в отношении граждан. Возможно, некоторые граждане хотели бы привиться именно этой вакциной. Поэтому дайте возможность этим гражданам. Проблему нужно решить в кратчайшие сроки и обеспечить доступность вакцины Pfizer для казахстанцев.

Предстоит привести систему здравоохранения в полную готовность вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

На фоне борьбы с вирусом резко ухудшились показатели здоровья. Материнская смертность выросла на треть, смертность от болезней сердца – на 40 %. Этому способствует в том числе и низкий уровень оснащения, в особенности отделений реанимации и скорой помощи.

Оперативно обеспечить организации здравоохранения необходимым оборудованием зачастую не позволяют излишние бюрократические процедуры. При этом экспертиза и регистрация медицинской продукции сопряжены с высокими коррупционными рисками.

На низкий уровень оснащения также влияет неоправданно большой разброс цен на оборудование. Цены на одно и то же изделие от региона к региону, а в некоторых случаях в клиниках одного региона, сильно отличаются. К примеру, стоимость искусственного клапана сердца варьируется от 165 до 600 тысяч тенге, коронарных стентов – от 150 до 500 тысяч тенге.

Возможно, придется централизовать закуп медицинского оборудования по примеру закупа лекарственных средств

«СК-Фармацией». Определенные улучшения в работе этой компании наметились. Планируемое партнерство «СК-Фармации» с коллегами из ОАЭ должно помочь ей стать еще более эффективной.

Альтернативой централизации закупа может быть некая форма государственного регулирования.

Введенное в Турции регулирование цен на медицинское оборудование позволило значительно снизить государственные расходы, искоренить коррупцию. По заключению ВОЗ, данная мера вошла в десятку лучших реформ здравоохранения.

Что нам мешает это сделать? Поэтому Правительству предстоит вникнуть в данную проблематику, изучить международный опыт и предложить прозрачный, действенный механизм закупа медицинского оборудования.

С точки зрения среднесрочных приоритетов очевидна необходимость более тесного партнерства с компаниями из так называемой Big Pharma. Они обладают технологиями, знаниями, опытом и связями.

Следует создать все условия для инвестиций, локализации производств и трансфера инновационных технологий.

Ведущие европейские компании, в частности, известная компания Roсhe, выражают предметный интерес к подобному сотрудничеству.

Прошу Правительство внимательно проработать данный вопрос.

Следующее. Как я уже сказал, предстоит адаптироваться к жизни в условиях распространения коронавируса.

С начала пандемии мы выплачиваем существенные надбавки медработникам, задействованным в борьбе с вирусом. Это временная норма. Всего на эти цели мы направили более 200 миллиардов тенге.

Следует понимать, что средства государственного бюджета должны расходоваться и на другие приоритеты – пособия, пенсии, государственные услуги и так далее.

При этом работа медиков всегда сопряжена с определенной профессиональной опасностью. Поэтому с ростом уровня вакцинации надбавки должны быть постепенно замещены системными мерами поддержки и мотивации, действующими вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

Минздравом предложены варианты поддержки медиков, работающих в особых и вредных условиях труда.

В частности, обсуждаются доплаты и надбавки для отдельных категорий работников за психоэмоциональные и физические нагрузки. Вкупе с постепенным повышением зарплат данные мероприятия могли бы стать базой для новой системы оплаты труда медицинских работников.

Правительству поручается в двухмесячный срок выработать единое решение. Пока же единая позиция отсутствует.

Келесі мәселе. Пандемия кезінде оқушылар мен студенттер қашықтан оқуға мәжбүр болды. Бұл жағдай білім сапасына кері әсерін тигізді. Сондықтан өткен оқу жылындағы жіберілген кемшіліктердің орнын толтырып, жаңа оқу жылында көштен қалып қоймауымыз керек. Мұның бірден-бір жолы оқытудың бұрынғы форматына көшу екені анық. Үкіметке жаңа оқу жылында оқушылар мен студенттердің дәстүрлі оқу жүйесіне оралуын қамтамасыз етуді тапсырамын. Коронавирустың жаңа штамдары пайда болып жатқан кезде бұл міндетті орындау оңай емес екенін түсінемін. Сол себепті оқушылар мен мұғалімдерді барынша қорғайтын кешенді тәсіл әзірлеу қажет. Тағы бір өзекті мәселе.

Биыл күзде елімізде үшінші Ұлттық халық санағы өтеді. Бұл санақ індетке байланысты күрделі кезеңде өтетін болды. Сондықтан Үкіметке, Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігіне жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, ұлттық санақты белгіленген мерзімде сапалы өткізуді тапсырамын. Бұл ретте, санақ жүргізетін қызметкерлердің бәрі вакцина алып, қажетті қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуге тиіс.

ВТОРОЕ. Сдерживание инфляции.

На фоне принятых антикризисных мер, таких как беспрецедентные фискальные вливания и мягкая денежно-кредитная политика, ускорились темпы инфляции.

Оживление мировой торговли и несбалансированность спроса и предложения еще больше обостряют эту проблему.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продукты питания поднялись на 40 % – это самый высокий показатель за десятилетие.

В таких условиях инфляция в стране за первые полгода составила 7,9 %. Это намного выше установленного целевого коридора 4-6 %.

Острейшей проблемой стало подорожание продуктов питания.

Пандемия обнажила уязвимость страны с точки зрения продовольственной безопасности. Конечно, мы понимаем, что экономика Казахстана открытая, и, соответственно, не можем закрывать свои рынки для импорта или экспорта. Это контрпродуктивно и для отрасли, и для потребителей.

В то же время критика неспособности отечественной сельхозотрасли обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами абсолютно справедлива.

Помимо производственных издержек, ключевыми факторами ценообразования являются сезонность и непрозрачные посреднические схемы.

Сезонность поставок, как следует из самого слова или термина, абсолютно ожидаема, предсказуема, а значит и управляема. Решение данного вопроса лежит в создании современной и доступной инфраструктуры хранения продукции до следующего сезона.

Поручения по строительству и модернизации овощехранилищ давались не раз. Эти вопросы рассматривались и на заседаниях Правительства. К сожалению, ситуация в лучшую сторону не меняется.

Только 6 регионов имеют достаточные мощности хранения овощной продукции – Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В Актюбинской области – 79 %, в Западно-Казахстанской – 56 %, в Восточно-Казахстанской – более 50 % хранилищ не обеспечены современной инфраструктурой долгосрочного хранения.

Следует системно решить эту проблему. Правительству поручается совместно с акимами разработать План строительства и модернизации овощехранилищ. Направьте часть денег из наших многочисленных программ поддержки именно на эти цели.

Далее. Действующие инструменты сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары малоэффективны.

Из местных бюджетов торговым сетям выделены более 30 миллиардов практически бесплатных займов в обмен на реализацию продтоваров по низким ценам. В текущей ситуации это неплохое решение. Однако влияние данной меры на рынок находится в пределах 1-4 %.

То же самое касается и региональных стабилизационных фондов. Доля продукции стабфондов на рынке составляет не более 4 %. Недостаточно задействован инструмент форвардных закупок с хранением продукции у самих фермеров.

Акимы не должны «кивать» на центр. Ответственность за регион в ваших руках.

Поэтому Правительству поручается совместно с НПП «Атамекен» провести оценку эффективности действующих инструментов и предложить пакет новых, более эффективных мер.

Крайне важно иметь систему прогнозирования спроса, предложения и цен на мировых и, особенно, сопредельных рынках.

Торговые перетоки между Казахстаном, Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном – это часть жизни, они неизбежны. Поэтому прогнозно-аналитический аппарат минсельхоза должен полноценно учитывать их влияние. На данный момент мы пока этого не наблюдаем.

Также важно межведомственное сотрудничество, необходима выработка прогнозных балансов по основным культурам и товарам, обмен информацией с партнерами.

Как я уже сказал, важной проблемой являются избыточные и непрозрачные посредники. Справедливое торговое посредничество – неотъемлемая и необходимая часть рыночной экономики. Повторяю, справедливое посредничество.

Но когда посредники «ломают» рынок под себя, получают сверхприбыли за счет производителей и потребителей – это недопустимо. Зачастую существуют весьма устойчивые схемы, с которыми местные власти, судя по всему, не могут разобраться.

Правительству совместно с Агентством по защите конкуренции и акимами следует создать комиссии по расследованию подобных посреднических схем в регионах. К этой работе должно подключиться и Агентство финансового мониторинга.

Они должны будут разобраться во всей цепочке ценообразования, выйти, как говорится, «в поле» и доложить результаты. Особый упор следует сделать на оптовые рынки крупнейших городов.

Наблюдается рост цен на стройматериалы и недвижимость. По некоторым позициям с начала года рост составил почти 100 %

Агентство по защите конкуренции ведет анализ рынка строительных материалов. В ходе проверки уже выявляются сговоры и неконкурентные действия. Реакция Агентства должна быть максимально жесткой. Моя Администрация будет держать данный вопрос на контроле.

Необходимы оперативные меры по решению проблемы роста цен на стройматериалы, такие как отраслевое прогнозирование, долгосрочные прямые контракты между производителями и застройщиками и прочие. Думаю, вы все понимаете опасность неконтролируемого роста цен не только на продовольственные товары, но и на строительные материалы. Это же повлечет за собой очень серьезные последствия с точки зрения обеспечения стабильности нашего общества.

Поэтому прошу Правительство оперативно рассмотреть все эти вопросы. При этом строительная отрасль не должна уповать только на Правительство и акимов. Следует включиться и Национальной палате «Атамекен». В конце концов, установление цен – это отношения хозяйствующих субъектов.

В целом, поручаю Правительству совместно с Национальным банком и другими государственными органами принять и реализовать Комплекс мер антиинфляционного реагирования.

ҮШІНШІ. Ауыл шаруашылығы мәселелері.

Биыл жем-шөппен қамтамасыз етудің қаншалықты маңызды екенін айқын сезіндік. Ауа-райының қолайсыздығынан және болжам жасау жұмысының тиімсіздігінен ахуал ушығып кетті. Әсіресе, Маңғыстау және Қызылорда облыстарындағы жағдай күрделі.

Бір ғана Маңғыстаудың өзінде жаппай қырылған малдың саны 3 мыңға жетті.

Бір тонна шөптің орташа бағасы 23 мың теңге, ал кейбір аймақта 42 мың теңге болды. Мұның неге әкеп соқтыратыны белгілі. Тапшылық туындайды, баға өседі.

Әкімдіктердің және Ауыл шаруашылығы министрлігінің тарапынан дұрыс шешім қабылданбаған. Жүйелі әрі нақты жұмыс атқарылмаған. Соның кесірінен шаруаларымыз тығырыққа тіреліп отыр.

Нақты іс-әрекет пен кері байланыс жоқ. Сондықтан фермерлер көмек сұрап, тікелей маған өтініш айтуда. Әрине, қуаңшылық – табиғи жағдай. Мұны жақсы түсінемін. Дегенмен, бұл – мәселенің бір жағы ғана.

Ең алдымен, осындай күрделі кезеңде тиісті министрлік шұғыл және батыл шешімдер қабылдауы қажет еді. Бірақ, министрлік бұл жұмысты тиімді ұйымдастыра алған жоқ.

Сондықтан осы салаға бірден-бір жауапты тұлға ретінде министр Сапархан Омаровтың отставкаға кеткені дұрыс деп есептеймін. Бұл жұмыс, әсіресе, дағдарыс кезінде қолыңыздан келмейді екен.

Жалпы, осыған дейін бұл министрлікте бірқатар басшылар болды. Алайда, әр министр өз бағдарламасын жүзеге асырған еді. Нәтижесінде, мұндай жұмыс саланы қауқарсыз күйге түсірді, шаруаларды әбден қажытты.

Үкімет пен әкімдер «Бәйтерек» холдингімен бірлесіп, зиян шеккен фермерлерге қолдау көрсету үшін шұғыл түрде кешенді шаралар әзірлеуге тиіс.

Үкіметтің төтенше жағдайға арналған резервін пайдаланыңыздар, қажетті көмекті беріңіздер.

Өңіраралық және салааралық мәселелерді шешу үшін құрылған Республикалық штабтың жұмысына көңіл толмайды.

Жалпы, Республикалық штаб жедел жұмыс жүргізуі керек. Қабылданған шаралардың барлығы фермерлерге анық әрі түсінікті болуға тиіс.

Мына нәрсеге назар аударғым келеді:

Мемлекет міндетті түрде қажетті көмекті көрсетеді, сондай-ақ шаруалар да ортақ жұмысқа атсалысуы қажет.

Ең алдымен, қиындыққа тап болған өңірлерге жем-шөпті жедел жеткізіп, малдың қырылуын тоқтату керек. Төтенше шара ретінде ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан шөп жинау мүмкіндігін қарастырған жөн. Өкінішке қарай, біздің елімізден бөлек, басқа аймақтардағы ауа-райы да қолайсыз болып тұр. Соның салдарынан көршілес мемлекеттерде жем-шөпке деген сұраныс күрт артуы мүмкін.

Поручаю Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» оперативно рассмотреть необходимость временного запрета на вывоз кормов.

Для поддержки наиболее пострадавших фермеров Правительству, акимам и институтам развития предстоит обеспечить реструктуризацию кредитов и выделение дополнительных субсидий на корма.

Акиматам совместно с СПК и минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспечить льготное финансирование фермеров для форвардного закупа кормов в благополучных регионах.

Данная проблема будет повторяться. Поэтому, помимо оперативных мер, нужны системные мероприятия по повышению кормообеспеченности отрасли.

Следует усовершенствовать субсидирование кормоуборочного оборудования, увеличить объемы форвардного закупа фуража и компонентов для комбикормов.

Правительство и институты развития должны принять меры по совершенствованию и повышению доступности страхования от засушливости при кормопроизводстве.

Крайне важна прогнозная функция со стороны Правительства, государственных и отраслевых институтов развития и союзов.

В то же время не следует забывать, что корма для сельского хозяйства – один из факторов производства, то есть ведения бизнеса. Мы живем в рыночной экономике, со всеми ее плюсами и минусами. Поэтому фермеры должны ответственно подходить к вопросу обеспеченности кормами.

В целом, максимально точное следование современным стандартам и нормативам – ключ к стабильной работе.

Минсельхозу предстоит усилить мониторинг соблюдения требований, особенно по получателям государственных субсидий. И это справедливо.

Енді, жайылымдық жерлерді пайдалану мәселесіне тоқталайын. Жалпы, бұл өте күрделі мәселе болып тұр. Негізгі себеп – әкімдіктер тарапынан тиісті бақылаудың болмауы.

Қазір мал жаю үшін 29 миллион гектар жер қажет. Соған қарамастан шаруа қожалықтары 33 миллион гектар жерді пайдаланбай отыр.

Ауылдық округтердің 80 пайызында жайылымдық жер тапшы. Бұл, әсіресе, Түркістан, Алматы және Қызылорда облыстарында айқын сезіліп отыр.

Үкімет пен облыс әкімдері прокуратура органдарымен бірлесіп, игерілмей жатқан жайылымдық жерлерді ауыл тұрғындарына қайтарып беру ісін қолға алуы керек. Осыған баса мән берген жөн.

Үкімет ғарыштан мониторинг жүргізу тәсілін жетілдіріп, оның ауқымын кеңейтуі керек. Осы маңызды жұмысты Президенттің тапсырмасымен ғана емес, тұрақты түрде атқару керек.

Келесі мәселе.

Бүгінде 700 мыңнан астам тұрғыны бар 1922 ауыл таза ауызсуға зәру болып отыр.

Қостанай облысы тұрғындарының 35 пайызы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл және Солтүстік Қазақстан облыстары тұрғындарының 20 пайызға жуығы сапасыз су ішіп отыр.

Суды тұтыну көлемі артқан сайын су инфрақұрылымы да ескіріп бара жатыр. Еліміз бойынша сумен қамтамасыз ететін нысандардың 22 пайыздан астамы тозған.

Атап айтқанда, Алматы қаласында – 58 пайыз, Шығыс Қазақстан облысында – 42 пайыз, Жамбыл облысында – 36 пайыз, Қарағанды облысында – 34 пайыз.

Жауапсыз кәсіпкерлердің кесірінен ауыл тұрғындары суға мұқтаж болып отыр. Мұндай деректер жиілеп кетті. Өкінішке қарай, бұған жергілікті атқарушы органдар жол беруде.

Мысалы, Түркістан облысында Біркөлік, Екпінді және Қорған ауылдарының тұрғындарына арналған ауызсуды демалыс орындары бассейнді толтыру үшін пайдаланған. Сөйтіп, халыққа су бермей қойған. Бұған тиісті бақылау жасамаған жергілікті билік кінәлі.

Ауызсудың тапшылығына жер қойнауын пайдаланушылардың әрекеті де себеп болып отыр.

Кен орындарын игеру кезінде ауыл тұрғындарын сумен қамтамасыз етіп отырған өзендер тартылып, бұлақтар сарқылып жатыр. Мұндай жағдайға Батыс Қазақстан, Ақмола және Түркістан облыстары тап болуда.

Үкіметке облыс әкімдерімен бірлесіп, осындай деректерді түгел анықтап, тиісті шаралар қабылдауды тапсырамын. Сондай-ақ болашақта оған жол бермеу үшін бақылау жүйесін әзірлеу қажет.

Тиісті ұлттық жоба аясында сумен қамтамасыз ету мәселелері кешенді түрде шешіледі деп сенемін.

Келесі мәселе.

Бір жыл бұрын мен бейберекет үйілген қоқыс орындарына қатысты жүйелі шаралар қабылдау жөнінде тапсырма бердім. Өкінішке қарай, бұл мәселе әлі шешімін таппай отыр.

Кейбір тұрмыстық қалдықтарды көмуге тыйым салып, тығырыққа тірелдік: көмуге де болмайды, арнаулы орындар да жетіспейді. Осы түйткілді шұғыл әрі жүйелі түрде шешу қажет.

Үкіметке рұқсатсыз қоқыс төккендерді анықтау және жазалау шараларын күшейтуді тапсырамын.

Әсіресе, құрылыс компаниялары мен қоқыс шығаратын компанияларды жіті бақылауда ұстау қажет. Бұл жұмысқа қоғам өкілдерін және экобелсенділерді тартқан жөн. Телефон арқылы «жедел хабар» желісін іске қосу қажет. Сондай-ақ келіп түскен хабарламаларды шұғыл өңдеп, атқарылған жұмыстың нәтижесі туралы ақпарат беру үшін цифрлық тәсілдерді қолдану керек.

Бұған қоса, Үкімет әкімдермен бірлесіп, ірі көлемді және құрылыс қалдықтарын заңды түрде шығаруға қажетті жағдай жасауға тиіс.

ТӨРТІНШІ. Жұмыспен қамту және халықтың табысын арттыру мәселелері.

Пандемияның салдарынан қаржылай табыстың азаюы өзекті мәселеге айналды. Кедейшілік деңгейі 4,5 пайыз болды. 800 мыңға жуық азаматымыздың кірісі күнкөріс деңгейінен төмен.

Тұрғындардың нақты әрі номиналды табысының өсімі азайып кетті. Табыс түрлеріндегі өзгерістер де көңіл көншітпейді.

Зейнетақы, жәрдемақы және стипендия сияқты әлеуметтік трансферттер артқанымен, еңбек табысы азайып барады.

Шұғыл әрі ауқымды шаралар қабылдау қажет. Бұл шаралар еңбек табысы мен кәсіпкерлік қызметпен айналысудан түсетін табысты арттырып, көлеңкелі экономиканың ауқымын азайтуға және басқа да бастамаларды қамтуға тиіс.

Ауылдың ахуалына баса назар аудару қажет.

Менің тапсырмам бойынша Жамбыл облысында ауыл тұрғындарының табысын арттыру жөніндегі пилоттық жоба жүзеге асырылды. Нәтижесі жаман емес – ауыл шаруашылығы өнімін өндіру екі есеге артты, мал басы 24 пайызға өсті.

Жұмыссыздар, атаулы әлеуметтік көмек алатындар, тіркелмей өзін өзі жұмыспен қамтығандар саны азайды.

Үкімет бұл жобаның ауқымын кеңейту мүмкіндігін қарастыруы керек.

Табыссыз қалған азаматтарымызды қолдау мақсатымен Жұмыспен қамту жол картасы қабылданды. Бұл бағдарламаға триллиондап қаржы жұмсалды.

Жұмыспен қамту жол картасын жүзеге асыру барысында бірқатар кемшіліктер болды. Бұл туралы мен өткен жиында атап көрсеттім. Соған қарамастан, біз биыл әкімдердің өтініші бойынша жобаны жалғастыруды ұйғардық.

Үкіметке облыс әкімдерімен бірлесіп, жобаларды сапалы түрде жүзеге асыруды тапсырамын. Былтырғы қателіктерді қайталауға болмайды. Бұл мәселеге кейінірек тоқталамын.

Келесі.

Қазіргі таңда еңбек ұжымдарындағы жалақы мөлшері мен еңбек жағдайына байланысты наразылықтар көбейіп келеді.

Әлеуметтік серіктестік жөніндегі үш жақты комиссиялардың еңбек дауларын болдырмауға қатысты жұмысы мардымсыз. Тек қағаз жүзінде ғана жүргізіледі деуге болады.

Үкімет жұмыс берушілер және жұмысшылар ұйымдарымен бірлесіп, үш жақты комиссиялар қызметінің тиімділігін арттыру үшін пәрменді шаралар қабылдауы керек.

Өңірлерде үш жақты комиссияларды әкімдердің өздері басқаруға тиіс. Туындайтын мәселелерді алдын ала болжап, еңбек ұжымдарымен және жұмыс берушілермен ашық әңгімелескен жөн.

Тағы да қайталап айтамын, біздің басты міндетіміз – халықтың әл-ауқатын арттыру.

Үкіметке азаматтардың табысын арттыру үшін ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын. Бұл – оңай жұмыс емес. Өйткені, жұмысшылардың, жұмыс берушілердің мүдделері және бюджеттің мүмкіндігі арасындағы теңгерімді табу өте маңызды. Жұрттың күтіп отырғаны да – осы. Қазақстан халқына Жолдауымда бұл бағыттағы нақты шаралар жөнінде айтуым керек.

ПЯТОЕ. Поддержка стабильного роста экономики.

После ожидаемого снижения деловой активности в 2020 году в первой половине этого года малый и средний бизнес демонстрирует рост.

Количество действующих субъектов МСБ выросло почти на 3 %. Но, несмотря на общереспубликанский рост, в ряде регионов их количество снизилось. Сокращение наблюдается в Шымкенте, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Акимам важно взять под личный контроль поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в своих регионах.

В период пандемии поддержка отечественных производителей является одной из главных антикризисных мер.

Акимы не раз докладывали о достижении установленных показателей по местному содержанию. Однако проверка достоверности этих данных, проведенная по моему поручению, показала гораздо менее радужную картину.

Во-первых, выявлен низкий уровень местного содержания в закупках государственных органов. При увеличении объема закупа на 1,7 триллиона тенге доля отечественных товаров, работ и услуг снизилась на 0,2 %, составив 41,4 %.

Во-вторых, акиматы регионов продолжают предоставлять завышенные данные. Мое поручение по обеспечению местного содержания не выполняется.

В рамках борьбы с кризисом расходуются деньги бюджета и Национального фонда. Это необходимое решение. Подчеркиваю, необходимое решение.

Но одно из ключевых условий – перераспределение этих средств внутри национальной экономики. Пока это достигается далеко не в полной мере. В рамках Дорожной карты занятости доля местного содержания составила 71,7 % при заявленных акиматами 92,6 %.

Поручаю Правительству до 1 августа разобраться в ситуации и наказать ответственных лиц. Правительство должно обеспечить качественный мониторинг достижения плановых показателей по местному содержанию в этом году.

ШЕСТОЕ. Вопрос бюджетной эффективности.

Следует повысить качество управления внешним и внутренним долгом страны. Это вопрос долгосрочной стабильности государственного бюджета и наших бюджетных возможностей в будущем.

В предстоящие 25 лет ожидается почти шестикратный рост расходов на выполнение принятых и планируемых обязательств государства.

К 2025 году прогнозируется повышение доли внешнего долга в структуре правительственного долга с 21 % до 49 %.

При этом большая часть внешних займов номинирована в иностранной валюте. Квазигосударственный сектор также имеет значительную долговую нагрузку. В то же время единого документа по подходам к управлению государственным долгом у нас нет. Словом, есть над чем задуматься.

Правительству предстоит разработать Концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом.

Сегодня Национальный фонд перешел из режима накопления в режим потребления. Ежегодно растет объем трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет. В 2020 году он составил 40 % к доходу бюджета. В текущем году этот показатель будет равен 36 %.

Объемы государственных обязательств растут – в период кризиса это неизбежно. В среднесрочной перспективе требуются источники несырьевых доходов. На сегодня экспортные таможенные пошлины установлены только на нефть и нефтепродукты. Ценовая конъюнктура на ряд других сырьевых и промежуточных товаров улучшилась.

Правительству поручается проанализировать возможность расширения перечня товаров, к которым могут применяться экспортные таможенные пошлины.

Это могло бы стимулировать поставки на внутренний рынок, то есть помочь решить вопрос цен на строительные материалы, а также вопрос загрузки перерабатывающей промышленности доступным сырьем.

Подготовьте предложения и расчеты, затем будет принято взвешенное решение.

СЕДЬМОЕ. Повышение транзитного потенциала страны.

Казахстан имеет огромный транзитный потенциал. Ключевым видом перевозок являются железные дороги. Грузовые поезда занимают свыше 90 % в грузообороте.

Основной вектор транзита приходится на маршрут Китай-Европа-Китай. Объем перевозок увеличился на 67 % за год. Это ключевое направление, и нам необходимо сформировать максимально удобную, «бесшовную» среду для транзита.

В то же время имеются факты остановки транзитных поездов для досмотра на неадекватно длительный срок. Простой достигает 10 суток.

Строгий таможенный контроль, безусловно, нужен, но следует использовать более эффективные и современные формы. Поручаю Правительству рассмотреть вопрос формирования так называемого «зеленого коридора» для транзитных грузов.

Для наращивания физической пропускной способности предстоит расшить конкретные «узкие» места, «бутылочные горлышки». В этой связи требуется повышение пропускной способности и электрификация железнодорожного участка Достык-Мойынты.

Для развития Южного коридора Трансазиатской железной магистрали предстоит построить новую линию Дарбаза-Мактаарал между Казахстаном и Узбекистаном. Это важнейший интеграционный проект.

Данные инициативы обсуждаются на протяжении нескольких лет. Решение нужно принимать сейчас, если мы хотим оставаться конкурентоспособными на региональном уровне.

Правительству и Фонду «Самрук-Казына» следует приступить к реализации данных проектов.

Теперь о качестве автомобильных дорог. Этот фактор играет ключевую роль в повышении транспортного потенциала страны. При этом качество ремонта дорог по-прежнему вызывает справедливые нарекания. Это особенно актуально в отношении платных дорог. Недавние протесты «дальнобойщиков» и перевозчиков тому подтверждение.

Введение платных дорог — это правильное решение, соответствующее общемировой практике. Строить дороги только за счет бюджета в такой огромной стране невозможно. Кроме того, Казахстан должен зарабатывать на транзите.

Но для этого важно обеспечить высокое качество таких дорог и отличный придорожный сервис. Бизнес и граждане должны понимать и, что называется, «чувствовать» новое качество дорожной инфраструктуры.

Прошу Правительство держать данный вопрос на особом контроле.

Далее. Сегодня увеличиваются жалобы бизнеса на необходимость пересмотра утилизационного сбора на автомобили, в первую очередь, на седельные тягачи.

Утилизационный сбор за один тягач в среднем составляет 1,6 миллиона тенге. Для грузоперевозчиков утилизационный сбор представляет существенную нагрузку, которая негативно влияет на обновление автопарка.

В Казахстане на международных перевозках грузов задействовано 7,6 тысячи седельных тягачей. В России на международных перевозках – 34 тысячи, в Беларуси – 15 тысяч, в Узбекистане – 8 тысяч.

Отечественные предприятия теряют позиции на рынке. Мы проигрываем борьбу своим соседям. С 2017 года доля отечественных перевозчиков на рынке международных автомобильных перевозок сократилась более чем в полтора раза.

Поэтому Правительству следует подготовить предложения по совершенствованию государственной политики в данной сфере, в том числе по вопросам утилизационного сбора.

ВОСЬМОЕ. Развитие энергетического комплекса.

Недавно мы отдельно рассмотрели широкий спектр вопросов по развитию энергокомплекса страны.

Сегодня я хочу точечно остановиться на ряде ключевых проектов. На текущий момент производство электроэнергии пока еще превышает ее потребление.

Однако по мере развития промышленности и роста населения, потребление энергии будет расти. Особенно это касается восьмимиллионного юга страны.

В этой связи скорейший ввод маневренных мощностей в Южном регионе является насущной необходимостью.

В период с 2022 по 2025 годы необходимо реализовать четыре проекта по строительству парогазовых установок общей мощностью не менее 1500 мегаватт в Шымкенте, Кызылорде, Талдыкоргане, а также в Туркестанской области.

Поручаю Правительству и Фонду «Самрук-Казына» в кратчайшие сроки определить их стоимость, источники финансирования и приступить к реализации данных проектов.

Обращаю внимание на важный вопрос развития энергокомлекса и защиты окружающей среды города Алматы.

Я давал поручение Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» окончательно определиться со стоимостью и техническим решением модернизации и перевода на газ ТЭЦ-2.

Правительством и Фондом предлагается строительство новой парогазовой установки взамен ранее предлагавшейся модернизации угольной электростанции. Срок исполнения проекта до 2026 года.

В принципе поддерживаю данное предложение и поручаю приступить к реализации проекта. Первый этап должен быть завершен в 2023 году.

Для полной обеспеченности горюче-смазочными материалами в 2018 году завершена модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов. Здесь у нас большая проблема. Потрачено более 2 триллионов тенге.

В качестве одного из результатов ожидалось, что сроки ежегодного ремонта сократятся с 45 до 20 дней, а полная остановка завода будет осуществляться раз в три года. Но количество ремонтов, сроки проведения и количество аварийных остановок не снизились.

Как следствие возникает дефицит и резкий рост цен на горюче-смазочные материалы. С начала года цены на топливо выросли уже на 13 %. В южных регионах вынуждены отпускать ГСМ по талонам. При этом все три НПЗ частично или полностью государственные.

Министерство энергетики и Фонд «Самрук-Казына», в частности «Казмунайгаз», должны были жестко контролировать ситуацию.

Поэтому вам поручается решить вопрос увеличения межремонтных интервалов НПЗ и создания демпферов для снижения колебания цен. Правительству поручается совместно с «Самрук-Казына» принять меры по наказанию виновных в ситуации с неплановой остановкой Атырауского НПЗ. Здесь вообще полный непорядок.

В работе казахстанских НПЗ очень много «серых схем», связанных с отмыванием средств. Агентство финансового мониторинга, Счетный комитет должны приступить к работе и доложить о ее результатах в первой декаде сентября.

Келесі мәселе.

Қазір ел экономикасындағы газ саласының рөлі өте маңызды. Жақында осы тақырып бойынша арнайы кеңес өткіздік, негізгі бағыттарды айқындадық.

Еліміздің газ тасымалдау жүйесін жаңғырту – басты міндеттің бірі.

Үкімет және «Самұрық-Қазына» қоры тиісті ұсыныстарды әзірледі. Оған қолдау көрсетуге дайынмын.

Маңғыстау және Атырау өңірлерінің газға деген сұранысы артып келеді. Осыған орай, «Маңғыстау облысының газ тасымалдау жүйесін қайта құру» және «Мақат – Солтүстік Кавказ» магистральды газ құбырының Лупинг құрылысы» жобаларын бастауды тапсырамын.

В заключение о качестве работы госаппарата. Госслужащие должны мобилизоваться в этот критический для нашего государства момент.

Вам следует проявлять инициативу, исполнительность и умение, желание принимать столь необходимые оперативные решения. Безынициативные, равнодушные чиновники нам не нужны – от такого балласта следует избавляться.

Правоохранительные органы обязаны проявлять бдительность, оперативность, объективность в отношении коррупционных проявлений в работе госаппарата, реально виновных привлекать к ответственности согласно закону.

Следует обратить особое внимание на госзакупки, так как эта сфера по-прежнему является непрозрачной.

Такого же внимания заслуживают злоупотребления при дорожном и других видах строительства, особенно затрагивающие крупные и средние инфраструктурные проекты.

Словом, системная и последовательная борьба с коррупцией должна оставаться нашим неизменным приоритетом.

Государственный аппарат должен быть собран и нацелен на результат. Полагаю, что задачи всем ясны. Будем продолжать работать.

Дереккөз: www.akorda.kz