Бірсуат ауылында 100 орындық заманауи мектеп салынуда

Жарқайың ауданының Бірсуат ауылында 100 орындық жаңа мектептің құрылысы қызу жүріп жатыр. Білім беру мекемесі «МТЛ-АРКА» компаниясының жеке инвестициялары есебінен салынуда, бұл әлеуметтік саладағы мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің тиімді үлгісі болып табылады.
Мектептің ашылуы бүкіл ауылдық округ үшін маңызды оқиға болмақ: жаңа ғимарат білім алуға сапалы жағдай жасап, оқушылар үшін де, педагогтар үшін де жайлы білім беру ортасын қамтамасыз етеді.
Бүгінгі таңда құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Нысанда спорт залының құрылыс жұмыстары аяқталуда. Жиһаз, жабдықтар орнатылып, желдету жүйесі монтаждалып, іргелес аумақты абаттандыру жұмыстары жүргізілуде.
Нысанды пайдалануға беру 2025 жылдың 1 қыркүйегіне жоспарланған және жаңа оқу жылынан бастап ауыл оқушылары заманауи, жарық және кең сыныптарда партаға отыра алады.
Бірсуат тұрғындары құрылыс барысын жіті бақылап, инвесторлар мен жергілікті билікке ауылдағы әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға назар аударғандары үшін алғыс білдіруде.