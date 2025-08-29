Ауыл шаруашылығы санағының онлайн кезеңі 20 қыркүйекке дейін ұзартылды, одан кейін дала жұмыстары басталады

Үкіметте вице-премьер – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен кеңесте Ұлттық ауыл шаруашылығы санағының барысы қаралды.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2025 жылғы 28 тамыздағы жағдай бойынша Sanaq.gov.kz платформасында 236,9 мың ауыл шаруашылығы құрылымы тіркелген. Оның ішінде 226,2 мыңы немесе Бюроның жоспарында көрсетілгендердің 85,3%-ы сауалнамадан өткен.
Жалпы ауыл шаруашылығы өндірушілерінің ішінде есеп бергендердің үлесі – 75,4%, ал оның ішінде белсенді жұмыс істеп тұрғандары – 82,2%.
Бюро басшысы Мақсат Тұрлыбаевтың айтуынша, санақтың жалпы тізіміне барлық субъект, тіпті соңғы бірнеше жыл бойы еш мәлімет бермегендер де енгізілген. Мұндай кәсіпорындардың саны 13 мыңнан асады (барлық тізімнің 4,5%-ы).
Жеке қосалқы шаруашылықтар арасында сауалнамаға 277,9 мың үй шаруашылығы қатысқан, бұл жоспарланған көрсеткіштен 1,5 есе артық. Ең жоғары белсенділік Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Батыс Қазақстан облыстарында байқалып отыр. Ал Түркістан мен Қарағанды облыстары, сондай-ақ республикалық маңызы бар қалалар қалыс қалып келеді. Осыған орай онлайн кезеңді тек ұйымдасқан шаруашылықтар үшін ғана 20 қыркүйекке дейін ұзарту ұсынылды, бұл аграрлық шаруашылықтарды толық қамтып, офлайн санақ кезеңіне зиян келтірмеуге бағытталған.
Жалпы алғанда, онлайн кезең шаруалардың қызығушылық танытқанын және бірқатар өңірде статистиктердің әкімшіліктермен өзара тиімді іс-қимыл жасағанын көрсетті.
20 қыркүйектен бастап ең күрделі кезең – далалық санақ басталады. Ол бір айға созылып, 20 қазанға дейін жалғасады. Бұл кезеңде интервьюерлер шаруашылықтарды аралап, жеке сұхбат форматында мәлімет жинайды.
«Бұл кезеңде сенімді диалог орнатып, барынша шынайы деректер алу маңызды», — деді өңірлерге қарата айтқан сөзінде Мақсат Тұрлыбаев.
Кеңес отырысын қорытындылай келе Серік Жұманғарин онлайн кезеңде шаруалардың жоғары ынта танытқанына қуантатынын атап өтті.
«Бәріміз ауыл шаруашылығындағы статистиканы ретке келтірудің қаншалықты маңызды екенін жақсы түсінеміз. Бұған мемлекеттік қолдау шаралары, саланың даму жоспарлары, салық түсімдерінің болжамы және басқа да мәселелер байланысты. Онлайн кезеңде шаруалардың жоғары белсенділігі қуантады. Далалық жұмыста да жақсы нәтижелер күтемін», – деді вице-премьер.
Дереккөз: primeminister.kz