Облыстық партия филиалы жанындағы Әйелдер қанатының жұмысы талқыланды

Ақмола облыстық мәслихатындағы «AMANAT» партиясы депутаттық фракциясының кеңейтілген отырысында облыстық филиал жанындағы Әйелдер қанатының жұмысы талқыланды. Фракция жұмысына Ақмола облысы әкімінің орынбасары Алтынай Әміренова қатысты. Жиында мемлекеттік қызметтегі, ғылым мен технология саласындағы әйелдердің рөлі, сондай-ақ жұмысшы әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктері туралы өзекті мәселелер қозғалды.
«AMANAT» партиясы Ақмола облыстық филиалы жанындағы Әйелдер қанатының үйлестірушісі Ақманат Әлімбетова есептік кезеңде атқарылған жұмыстарға тоқтала отырып, өңірдегі әйелдердің қоғамдық және әлеуметтік өмірдегі белсенділігіне назар аударды.
Бүгінде Ақмола облысындағы барлық деңгейдегі мәслихаттарда 264 депутаттың 72-сі – әйел. Облыс әкімінің 5 орынбасарының бірі, 20 аудан әкімінің бірі, сондай-ақ облыстық басқарма басшыларының 6-ы әйелдер. Білім беру саласындағы қызметкерлердің 90%-ын, денсаулық сақтау саласында 6 700-ден астам қызметкерді әйелдер құрайды. Сонымен қатар, облыстағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің 51%-ы әйелдердің үлесінде. «Бұл деректер – Ақмола облысы әйелдерінің қоғам өміріндегі белсенділігін, олардың әлеуметтік жауапкершілігі мен ел дамуына қосып жатқан сүбелі үлесін айғақтайды», – деп атап өтті Ақманат Әлімбетова.
Ақмола облысына қарасты Жақсы ауданының әкімі Алмагүл Қадыралина өз сөзінде аудандағы 14 ауылдық округтің 4-еуін әйелдер басқаратынын атап өтті. Ол нәзік жандылар жетекшілік ететін округтерде соңғы жылдары әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің оң динамика көрсетіп отырғанын тілге тиек етті. Әйел әкімдердің іскерлігі мен жауапкершілігінің арқасында ауылдарда жол жөндеу, абаттандыру, әлеуметтік мәселелерді шешу бағытында бірқатар жұмыстар атқарылып жатқанын айтты.
Ал ғылым мен технология саласындағы әйелдердің жетістіктерін Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің профессоры Гүлден Тілеубердина талдап берді. Ол жергілікті ғылыми жобаларға қолдау көрсетудің маңызын атап өтіп, жас ғалым әйелдерді ынталандыру үшін жергілікті атқарушы органдар тарапынан ғылыми-зерттеу гранттарын бөлу мәселесін көтерді.
«Шанс» кәмелетке толмағандарды әлеуметтік-психологиялық және құқықтық қолдау орталығының психологы Көгершін Сейітқажина жыл басынан бері орталыққа өмірлік қиын жағдайға тап болған 33 әйел мен 59 баланың орналастырылғанын хабарлады. Сонымен қатар, 300-ден астам нәзік жандыға заңгерлік және психологиялық кеңес берілген.
«Біз бұл бағыттағы жұмысты одан әрі жалғастырып келеміз. Алдағы уақытта әйелдердің кәсіби білім алуына, жұмысқа орналасуына ықпал ету, психологиялық тренингтер санын көбейту бойынша нақты шаралар жоспарлап отырмыз», – деді Көгершін Сейітқажина.
«Бүгінгі жиын барысында айтылған ұсыныстар мен көтерілген мәселелер – әйелдердің қоғамдағы рөлін арттыруға, олардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған маңызды бастамалар. Әйелдер тек отбасының тірегі ғана емес, сонымен қатар елдің әлеуметтік-экономикалық және ғылыми дамуындағы маңызды қозғаушы күш екені анық. Сондықтан әйел азаматына деген құрметіміз шексіз»,- деп жиынды қорытындылады жазушы-журналист, қоғам қайраткері, партия ардагері Жабал Ерғалиев.
«AMANAT» партиясы Ақмола облыстық филиалы жанындағы Әйелдер қанаты алдағы уақытта да нәзік жандылардың әлеуетін дамытуға, олардың қоғамдағы белсенділігін арттыруға арналған жобаларды жүйелі түрде жүзеге асыруды жалғастыра бермек.