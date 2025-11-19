Таңданбаңыз! Фермада – робот-сауыншылар.

Цифрландыру
Ақмола облысы елімізде технологиясы дамыған өңірлерінің бірі ретіндегі мәртебесін нығайта түсуде. Жаңа цифрлық шешімдер білім беру мен энергетикадан бастап ауыл шаруашылығына дейінгі барлық салаларға енгізілуде.
Солардың ішінде агроөнеркәсіп кешені – заманауи технологиялардың ауыл еңбегі туралы түсінігімізді түбегейлі өзгерте алатынының жарқын үлгісі.
Мәселен, Ақкөл ауданының Еңбек ауылында осы аттас шаруашылық базасында «ақылды ферма» іске қосылды. Заманауи технологиялардың арқасында сауу процесі толық автоматтандырылған. Енді мұнда сиырларды роботтар сауады. Заманауи жүйе сиырды қай кезде сауу қажет екенін өздігінен анықтап, дайындықтан бастап сүт саууға дейінгі барлық кезеңді орындайды.
– Бұл біз үшін үлкен жетістік. Еңбек ауылындағы ферма цифрландыру тек қалаларға ғана тән емес екенін дәлелдеп отыр. Мұнда жаңа жұмыс орындары ашылып, инфрақұрылым дамып келеді. Ең бастысы, жастар ауылда да заманауи техникамен жұмыс істеуге болатынын көріп отыр, – деді Ақкөл ауданы әкімінің орынбасары Саят Ахмеджанов.
Робот-сауыншының ең әсерлі бөлігі – 3D-камералар мен жоғары дәлдіктегі сенсорлар. Жүйе малдың орнын өздігінен анықтап, массаж жасап, сүтті мұқият сауып алады. Барлық жұмыс тәулік бойы, қателіксіз және шаршамай жүргізіледі.
– Бұрын бәрін қолмен жасайтынбыз, ал, қазір техниканың өзі бәрін атқарады. Біз тек процесті бақылап отырамыз, араласу көп қажет емес. Ең бастысы – жануарлардың жайлылығы. Ол үшін климат-бақылау, желдеткіш, автоматты перделер орнатылған. Қорада үнемі қолайлы микроклимат сақталады, – дейді кешен басшысы Сағжан Рақышев.
Ферма 300 басқа арналған, тәулігіне мұнда алты тоннаға дейін сүт өндіріледі. Автоматтандырылған жүйенің арқасында процесс тұрақты әрі қауіпсіз. Сапа бақылауы нақты уақыт режимінде жүргізіледі, ал, өнімділік туралы деректер шаруашылықтың цифрлық басқару жүйесіне жіберіледі.
Айта кету керек, инновациялар мұнымен шектелмейді. 2013 жылдан бастап «Еңбек» кәсіпорны органикалық егіншілік бағытында жұмыс істеп келеді. Мұнда төрт мың гектардан астам сертификатталған жерлерде экологиялық таза бидай өсіріледі. Өнім Еуропаға экспортталады және сапасы мен табиғилығының арқасында жоғары сұранысқа ие.
Дегенмен, Ақкөлдің «ақылды фермасы» тек технология туралы емес – оны енгізіп жүрген адамдар туралы да. Ешбір робот адам еңбегін, ұқыптылығын және өз ісіне деген сүйіспеншілігін алмастыра алмайды. Кәсіпорын басшылығы да жақсы түсінеді: шаруашылықтың табысы – ең алдымен, күн сайын малға қараған, құрал-жабдықты реттеген, егістікті күтіп, елді асырап жүрген адамдардың еңбегінің жемісі.
– Қазір кәсіпорында 80-нен астам адам жұмыс істейді, олардың көбі тұтастай отбасыларымен еңбек етуде. Жұмысшыларға тұрғын үй салынып, барлық тұрмыстық жағдай жасалған. Біз адамдардың осында жұмыс істегісі келгенін қалаймыз. Адамның үйі, тұрақты жұмысы мен болашағына сенімі болса, бұл нағыз ауылдың дамуы деп білемін, – деп ой қосады Сағжан Рақышев.
Роботтар, сенсорлар, ақылды азықтандыру және бақылау жүйелері біртіндеп ақмолалық фермерлердің күнделікті өмірінің бір бөлігіне айналуда. Астана маңындағы шаруашылық ауыл шаруашылығының болашағы әлдеқашан басталып қойғанын дәлелдеп отыр.
«Арқа ажарының» өз ақпараты.
Ақкөл ауданы.