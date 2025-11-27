Степногорск тұрғындарына таза су: қалада магистральдық су құбырлары мен сорғы станциялары жаңғыртылуда

Степногорск қаласы мен оған жақын орналасқан елді мекендерде су құбыры инфрақұрылымын жаңарту жұмыстары белсенді жүргізілуде. Жобалардың мақсаты – коммуналдық қызметтердің сапасын арттыру және тұрғындарды сенімді сумен қамтамасыз ету.
Негізгі жобалардың бірі — сорғы станциясын қаламен байланыстыратын магистральдық су құбырларын қайта құру. Өткен жылы құбыр желісінің айтарлықтай бөлігі тартылып, жобаны жүзеге асыруда маңызды қадам болды.
«Біз қазірдің өзінде шамамен 12 шақырым жаңа құбыр жүргіздік. 35 шақырымдық учаскені толық аяқтаған кезде, су тұрғындардың үйлеріне тоқтаусыз жеткізіледі. Соның арқасында апаттылық айтарлықтай азаяды. Бұл қала үшін үлкен қадам», – деді мердігер ұйымның өкілі.
Сонымен қатар, Изобильное ауылында жаңа су жүйесінің құрылысы аяқталды. Құбырлар төселіп, резервуарлар орнатылды, су тазарту станциясы мен энергия нысандары салынды. Қазіргі уақытта электр желілеріне қосуға дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр.
«Екі үлкен резервуар орнатып, 15 шақырым құбыр тарттық. Тұрғындар бұл суды ұзақ күтті, енді ол таза әрі тұрақты болады, тәулік бойы беріледі», – деді Степногорск қаласының Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Тасщанов.
Бұдан бөлек, Байқоныс ауылында су жеткізу желілерінің жөндеу жұмыстары аяқталды, ал Бөгенбайда үш километрден астам ұзындықтағы құбыр ауыстырылды.