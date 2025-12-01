Келісім татулыққа, сыйластық түсіністікке бастайды

МЕДИАЦИЯ
Қазақстан көпэтносты мемлекет болғандықтан, ұлтаралық ынтымақтастықты сақтау аса маңызды міндет болып табылады. Әрі бүгінгі таңда бәріміз көріп отырғанымыздай, еліміздің өңірлерінде шетелдің ең озық оқу орындарының су жаңа кампустары ашылуда.
Академиялық туристер ағылып жатқан шақта адамдардың тіліне, ұлтына, нәсіліне қарамай, олардың бәрін бір деңгейде құрметтеу мәртебемізді де көтеріп қояды.
Көкшетау қаласының Достық үйінде арнайы семинар-тренинг өтті. Ол этникааралық қақтығыстардың алдын алу және этномедиацияны – дауларды бейбіт жолмен реттеу үшін өте маңызды әдісті дамыту мәселелеріне арналды. Тренинг жергілікті шиеленістерге жедел ден қоюдың бірінші шебіндегі аудандық және қалалық ақпараттық-түсіндіру топтарының (АТТ) негізгі мүшелерін жинады.
Семинарды ашқан облыстық ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары Сабырхан Кенжебаев ақпараттық-түсіндіру топтарының жұмысының стратегиялық маңыздылығын атап өтті. Тренингке білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау және әділет жүйелерінің, сондай-ақ, Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің құқық кафедрасының студенттері қатысты. Семинардың басты элементі – Қазақстан халқы Ассамблеясы жанындағы этномедиация кеңесінің төрайымы, кәсіби медиатор-тренер Гүлнәр Мәдиева жүргізген практикалық тренинг болды.
– Медиацияның тиімділігі келіссөз процесінің сауатты дизайнына байланысты. Оны әзірлеу үшін талдау, бақылау, болжам, стратегия, дәлелдеу, тактика, тактикалық әдістер керек. Процесті осы жерде және қазір басқару, шиеленісті бәсеңдету және тараптарды өзара тиімді келісімге жылжыту маңызды, – деп түсіндірді спикер.
Қатысушылар Г.Мәдиеваның жетекшілігімен нақты істерді, соның ішінде медицина қызметкерлері арасындағы дауларды, науқастар мен дәрігерлер, мұғалімдер мен ата-аналар арасындағы дауларды және буллинг мәселелері мен әлеуметтік қызметкерлерге қатысты шағымдарды егжей-тегжейлі талдады.
Этносаралық медиацияға қосымша, семинарда мектеп және студенттік ортадағы зорлық-зомбылық мәселесі көтерілді. Кәсіби медиатор және Көкшетау азаматтық қорғау жоғары көпсалалы колледжінің оқытушысы Самал Ілиясова студент Диана Салиховамен бірге жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін ұсынды. Ол колледждің алдын алу жұмыстарына баса назар аударды.
– Кәсіби медиаторлар ретінде біз сенім ахуалын құруға тырысамыз. Әрбір студент агрессияға тап болса немесе соның куәсі болса, кураторға, психологқа жүгіне алады. Балаларды өзара сыйластық дағдыларына үйрету, диалог мәдениетін қолдау және кез келген қақтығысты бейбіт жолмен шешуге болатыны туралы түсінік қалыптастыру қажет, – дейді ол.
Ал, колледж студенттері «Стоп буллинг» ресурсын жасап шығарды. Бұл сайт буллингтің түрлері мен белгілері туралы ақпарат береді, құқықтарын қорғау бойынша кеңестер мен психолог немесе заңгермен анонимді байланыс жасауға мүмкіндік береді. Платформа студенттерге, ата-аналарға және педагогтарға қолжетімді. Бұл қауіпсіз білім беру ортасын қалыптастыруға жасалған қадам болып табылады. Оқу орнында бүгінде медиация, қаржылық және құқықтық мәдениет кабинеті жұмыс істейді.
– Біз тек ұжымдық күш-жігермен мұғалімдердің, ата-аналардың және студенттердің әркім өзінің қорғалғанын, тыңдалғанын және құрметтелгенін сезінетін ахуалды құра аламыз деп сенімдіміз, – деп түйіндеді Гүлнәр Мәдиева.
Тренинг тәжірибе алмасумен және дау-дамайды алдын алудың заманауи тәсілдерін талқылаумен аяқталды, бұл аймақтың жергілікті жерлердегі ақпараттық-түсіндіру жұмыстарының тиімділігін арттыруға деген ұмтылысын көрсетеді.
Бейбарыс ШАЛАБАЕВ,
«Арқа ажарының» өз тілшісі.