Ақмола облысының аумақтық референдум комиссияларының құрамы, олардың орналасқан жерлері және жұмыс уақыты туралы хабарлама

Қазақстан Республикасының «Республикалық референдум туралы» Конституциялық заңының 6 бабының 3 тармағына және
«2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдум өткізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2026 жылғы 11 ақпандағы №1170 Жарлығына, «2026 жылғы 15 наурызға тағайындалған республикалық референдумды дайындау мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 2026 жылғы 12 ақпандағы № 6/10 қаулысына сәйкес Ақмола облысы аумақтық референдум комиссияларының құрамы, орналасқан жерлері және олардың жұмыс уақыты бойынша хабарлаймыз.
Ақмола облыстық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 89, 5 қабат, № 500 кабинет телефон 8(7162) 25-36-33, 51-40-12, 51-40-13.
Комиссия төрағасы – Сәдуов Манарбек Айдарбекұлы;
төрағаның орынбасары – Политкин Николай Афанасьевич;
хатшы – Наурызбекова Әсия Жасқайратқызы; комиссия мүшелері: Бекентаева Алма Болатқызы, Мамилин Қадырғазы Жұмағазыұлы, Немешев Игорь Сергеевич, Омарова Шынар Қарағожақызы.
Көкшетау қалалық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 87 «Б»,
1 қабат, №100 кабинет, телефон 8 (7162) 50-44-757
Комиссия төрайымы – Қалиева Мәриям Мұхамеджанқызы; төрайымның орынбасары – Әленова Алмагүл Қойбағарқызы;
хатшы – Қорғанбеков Алмас Қалымбекұлы; комиссия мүшелері: Әміржанов Ерлан Жасұланұлы, Байтілеуов Арсен Қанатұлы, Мақанов Берік Қайырбекұлы, Таев Тастембек Төрлібекұлы.
Степногорск қалалық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Степногорск қаласы, 7 шағын аудан,
№4 «Г» ғимарат, 2 қабат, кабинет 210 телефон 8(71645) 5-65-40.
Комиссия төрайымы – Семенюк Татьяна Викторовна; төрайымның орынбасары – Белгібаева Нұргүл Берікқызы;
хатшы – Дабаева Баян Болысбекқызы; комиссия мүшелері: Қасенов Асқар Шапағатұлы, Мұқұжанов Ғалиақпар Болатұлы, Сүлейменова Қымбат Күшкінбайқызы, Ушакова Лариса Викторовна.
Қосшы қалалық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Қосшы қаласы, Республика көшесі, 46,
2 қабат, телефон 8 (71651) 79-1-08.
Комиссия төрағасы – Баталов Болат Сәбитұлы; төрағаның орынбасары Әлібекова Миркен Төреғалиқызы; хатшы – Елубай Ерболат Мағжанұлы; комиссия мүшелері: Борашева Әлия Қалхаманқызы, Ержанова Сәруар Қасымқызы, Поспелова Наталья Александровна, Сүлейменов Нұрбек Мұратұлы.
Ақкөл аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақкөл қаласы, С.Нұрмағамбетов көшесі, 67, 1 қабат, телефон 8(71638) 5-50-72.
Комиссия төрайымы – Жетпісова Динара Болатқызы, төрайымның орынбасары – Ақмағанбетов Амангелді Мырзабекұлы; хатшы – Дәукенова Айжан Сабырқызы; комиссия мүшелері: Әдежанова Рената Ғалықызы, Баймлер Кристина Юрьевна, Балғожина Жұлдызай Меңдібайқызы, Теміртасова Ғайни Бейсенқызы.
Аршалы аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Аршалы кенті, Ж. Тәшенов көшесі, 47, 2 қабат, телефон 8 (71644) 2-18-80.
Комиссия төрайымы – Акубасова Сәуле Барлыбайқызы; төрайымның орынбасары – Темербеков Айдар Сансызбайұлы;
хатшы – Граф Ксения Александровна; комиссия мүшелері: Андрух Елена Анатольевна, Асанова Людмила Сабировна, Ниевина Татьяна Васильевна, Оңдаш Гүлнұр Қарасайқызы.
Астрахан аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Астрахан ауылы, Әл-Фараби көшесі, 48, телефон 8 (71641) 2-30-88.
Комиссия төрағасы – Сағынаев Балташ Серікұлы; төрағаның орынбасары – Алтаев Балтабек Қалымтайұлы; хатшы – Құсайынов Қанат Дүсекейұлы; комиссия мүшелері: Беков Ерлан Жандарбекұлы, Салықбаева Марал Серікқызы, Смирнова Светлана Ивановна, Хабибулина Татьяна Анатольевна.
Атбасар аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Атбасар қаласы, Л.Белаш көшесі, 109 «В», телефон 8 (71643) 2-55-08.
Комиссия төрағасы – Рыскелдин Асқан Жылқайдарұлы; төрағаның орынбасары – Әдепбаева Құрмет Қаниқызы; хатшы – Шәріпова Салтанат Жеңісқызы; комиссия мүшелері: Әлібеков Бауыржан Кожақұлы, Қоңырбаева Жанар Айтбайқызы, Панченко Ольга Егоровна, Шаймерденов Ержан Қайыржанұлы.
Біржан сал аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Степняк қаласы, Жақан Сыздықов көшесі,
2 «А» құрылыс, 13, 17 кабинет, тел.: 8 (71639) 2-22-27.
Комиссия төрағасы – Шәуенов Серік Жанатұлы; төрағаның орынбасары – Ақышев Қуат Қажыбайұлы; хатшы – Бермағанбетова Зылқия Қантайқызы; комиссия мүшелері: Баяубаев Саят Аманжолұлы, Мамиков Бектас Өренханұлы, Нәтиева Динара Көпжасарқызы, Нұрғалиев Руслан Наилұлы.
Бұланды аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Макинск қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 21, телефон 8 (71646) 2-24-94.
Комиссия төрағасы – Есенғожин Манарбек Болатұлы; төрағаның орынбасары – Тулебаева Роза Алтайқызы; хатшы – Кұрмашева Айнагүл Қапышқызы; комиссия мүшелері: Алпысбаева Дамира Мухаметрашидқызы, Ларионова Надежда Николаевна, Сабеғат Аслан Шынғысханұлы, Сыздықова Бибігүл Айтжанқызы.
Бурабай аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Щучинск қаласы, Абылай хан көшесі, 38,
телефон 8 (71636) 2-37-74.
Комиссия төрайымы – Әбділова Қымбат Болысбекқызы; төрайымның орынбасары – Балташев Қанат Әлібекұлы; хатшы – Ахметова Ләззат Алкешқызы; комиссия мүшелері: Ахмеджанова Алтынай Маратқызы; Күдеринов Диас Кешубайұлы; Мажкеев Жасұлан Сүлейманұлы, Тыржанова Бибігүл Еркенқызы.
Егіндікөл аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Егіндікөл ауылы, Жеңіс көшесі, 7, телефон 8(71642) 2-11-66.
Комиссия төрағасы – Жаңабаев Самат Жаңабайұлы; төрағаның орынбасары – Жұмабаева Гүлзада Серікқызы; хатшы – Дингель Андрей Владимирович; комиссия мүшелері: Ибраева Гузель Рамильевна, Попова Лидия Николаевна, Шадура Татьяна Васильевна, Шоқыбай Асқар Серікұлы.
Ерейментау аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ерейментау қаласы, Ш.Уәлиханов көшесі, 43«Г», телефон 8 (71633) 2-32-45.
Комиссия төрайымы – Жүсіпова Зенеп Байваққызы; төрайымның орынбасары – Ербатырова Зухра Серікқызы; хатшы – Мамбеталина Гүлдана Бекенқызы; комиссия мүшелері: Гапеева Светлана Петровна, Рүстимова Жанна Мұратқызы, Сағиева Гүлбағдат Төкенқызы, Смағұлов Алмас Хасенұлы.
Есіл аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Есіл қаласы, Д.Қонаев көшесі, 13, телефон 8(71647) 2-10-06.
Комиссия төрағасы – Деревяга Максим Леонидович; төрағасының орынбасары – Нұрмағамбетов Ақжол Ернарұлы; хатшысы – Алпыспаева Алмагүл Таңатқызы; комиссия мүшелері: Даулыбаев Нұрлан Қалиұлы, Жамбаев Қанат Қошқарбайұлы, Каласова Балзия Асылбекқызы, Хангишиева Джамиля Гаджиевна.
Жақсы аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Жақсы ауылы, Дружба көшесі, 14, телефон 8 (71635) 2-14-04.
Комиссия төрайымы – Тлепова Рената Рахымбекқызы; төрайымның орынбасары – Қасенова Ғалия Халимоллақызы; хатшы – Төлеубай Манас Сапиуллаұлы; комиссия мүшелері: Әбілжанов Руслан Жанарұлы, Ахамбаева Айгүл Мерекеқызы, Райсова Ксения Вячеславовна, Садуақасова Ләйлім Кенжебайқызы.
Жарқайың аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Державин қаласы, Мир көшесі, 78, 1 қабат, 9 кабинет, телефон 8 (71648) 9-12-10.
Комиссия төрайымы – Рамазанова Жанар Хабидоллақызы; төрайымның орынбасары – Абитаева Эльмира Алтайқызы; хатшы – Бижанов Жангелді Мұхамбетқалиұлы; комиссия мүшелері: Жүсіпбекова Мәншүк Мақсұтқызы, Муташева Марина Анатольевна, Николайцева Ирина Михайловна, Платонова Ирина Владимировна.
Зеренді ауданының аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Зеренді ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 40, телефон 8 (71632) 21-1-97.
Комиссия төрағасы – Балтағарин Алмат Қайроллаұлы; төрағаның орынбасары – Новокрещенов Константин Михайлович; хатшы – Хасенова Айнұр Нұғыманқызы; комиссия мүшелері: Азнабаев Медет Төлеханұлы, Байтенов Дархан Қанатұлы, Оспанова Айнагүл Отызбайқызы, Сеитова Надежда Васильевна.
Қорғалжын ауданының аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Қорғалжын ауылы, К.Күмісбекова көшесі, 30, 1 қабат, телефон 8 (71637) 2-10-06.
Комиссия төрағасы – Байқадамов Бауыржан Шөкенұлы; төрағаның орынбасары – Байбекова Құралай Құрмантайқызы; хатшы – Нүркенова Сәуле Серікқызы; комиссия мүшелері: Қарағожина Гүлшат Балташқызы; Каримова Салтанат Сайлаубекқызы, Серікова Жұлдыз Жүнісқызы, Түсіпова Қарашаш Сайранқызы.
Сандықтау ауданының аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Балкашино ауылы, Абылай хан көшесі, 119, телефон 8 (716) 40 9-30-03.
Комиссия төрайымы – Әуезхан Клара Серікбайқызы, төрайымның орынбасары – Жақсыбекова Айнұр Жанайқызы, хатшы – Тасмағамбетова Айбаршын Тілеуғабылқызы, комиссия мүшелері: Айсин Тимур Маратұлы, Найданова Татьяна Ивановна, Черемухин Артем Сергеевич, Шапарь Светлана Николаевна.
Целиноград аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Ақмол ауылы, 019 есептік тоқсан, 1177 құрылым, телефон (8-716-51) 3-00-06.
Комиссия төрайымы – Айтқожина Әсел Алпамысқызы; төрайымның орынбасары – Аманжолова Жайнагүл Сергейқызы; хатшы – Толкынбек Диана Нурлановна; комиссия мүшелері: Әлімбаев Қайрат Әділханұлы, Тасбулатов Асылбек Сайранұлы, Хусаинова Гүлзана Орынбайқызы, Шарипов Нариман Ғалымұлы.
Шортанды аудандық аумақтық референдум комиссиясы
Орналасқан жері: Шортанды кенті, Абылай хан көшесі, 22,
телефон: 8(71631) 2-11-01.
Комиссия төрағасы – Атабаев Марат Алтайбекұлы; төрағаның орынбасары – Власкина Минара Шавердиевна; хатшы – Дулат Амангүл; комиссия мүшелері: Әкімжанова Салтанат Қуандыққызы, Дорожкеевич Сергей Вячеславович, Сарина Айсұлу Бахчанқызы, Танатов Бүркіт Өтегенұлы.
Аумақтық референдум комиссиясының жұмыс кестесі:
жұмыс күндері таңғы сағат 9.00-ден кешкі 18.30-ға дейін түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін; демалыс және мереке күндері сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін.
Ақмола облысы аумақтық референдум комиссиясы.