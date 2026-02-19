«ТНС Агро» ұжымы – адал еңбек пен тұрақты даму үшін референдумды қолдайды

Аршалы ауданында «ТНС Агро» ЖШС ұжымы республикалық референдумды қолдайтынын мәлімдеді. Бүгінде терең технологиялық жаңғырту кезеңінен өтіп жатқан кәсіпорын үшін елдегі саяси-құқықтық кеңістікті жаңарту – аграрлық сектордың тұрақты дамуы жолындағы маңызды қадам.
Қазіргі таңда «ТНС Агро» заманауи шаруашылықтың уақыт талабына қалай жауап беруі керектігін көрсетіп отыр. Компания ескі қағаз жүзіндегі есептен бас тартып, «КАС Консалтинг» серіктестерімен бірлесіп цифрлық басқару жүйесін енгізді. Енді шығындар әрбір егістік алқабы, дақыл түрі және техника бірлігі бойынша нақты есепке алынады. Мұндай ашықтық – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткен саланы жүйелеу және басқарудың бірыңғай моделін қалыптастыру қағидаттарына толық сәйкес келеді.
«ТНС Агро» ЖШС директоры Нұрлан Жувандыковтың айтуынша, бір кәсіпорын ішіндегі технологиялық серпін бүкіл ел көлеміндегі ауқымды реформалармен ұштасуы тиіс.
«Президент Үкіметке фермерлерді жаңа форматтағы кооперативтерге бірігуге ынталандыруды және жүйелі басқаруды енгізуді тапсырды. Біз өз тәжірибемізден нақты талдау мен цифрлық бақылаусыз тиімділікке қол жеткізу мүмкін емес екенін көрдік. Алайда саланың өркендеуі үшін заманауи заңнамалық база мен мемлекеттік қолдау қажет. Біз референдумға жаңару бағытын қолдау үшін барамыз. Бізге адал еңбек заманауи технологиялар мен әділ құқықтық жүйеге сүйенетін ашық Қазақстан қажет», – деді директор.
Кәсіпорын қызметкерлері есепті автоматтандыру өндірістік үдерістерді оңтайландырып, рентабельділікті арттыруға мүмкіндік бергенін атап өтеді. «ТНС Агро» ұжымы алдағы референдумды осы оң өзгерістерді мемлекеттік деңгейде бекітуге берілген мүмкіндік ретінде қарастырады.
Ұжымдық үндеуде елдің бірлігі мен президенттік бастамаларды қолдау арқылы ғана ауыл шаруашылығы жоғары технологиялы экономиканың қозғаушы күшіне айналып, ауылдағы өмір сапасы арта түсетіні айтылған.