«Каменка и Д» шаруашылығы референдумды қолдайтынын жеткізді

Сандықтау ауданындағы тұрақты агроқұрылымдардың бірі – «Каменка и Д» ЖШС өз азаматтық ұстанымын ресми түрде жариялады. Кәсіпорын қызметкерлері, күнделікті еңбегімен облыстың азық-түлік белдеуін қалыптастыратын, алдағы республикалық референдумды ауыл тұрғындарының мүддесін қорғау және аграрлық сектордың ұзақ мерзімді дамуына қажетті шара деп санайды.
Бүгінде «Каменка и Д» ЖШС аудан экономикасында маңызды рөл атқарып, жерге жауапты қарау мен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің үлгісін көрсетеді. Ұжым үшін жалпыұлттық дауыс беру – бұл тек саяси қадам емес, Әділетті Қазақстан бағытын қолдау, онда аграрийлердің еңбегі заңмен қорғалады, ал ауыл жаңа инфрақұрылымдық серпін алады.
Кәсіпорын басшысы Алексей Джейранов:
«Ауыл шаруашылығында белгісіздікке орын жоқ. Бізге түсінікті ережелер, ашық заңдар және ауылшаруашылық қызметкерлерін бағалайтын мықты мемлекет қажет. Біз Елбасының бастамаларын қолдаймыз, себебі олардан әділдік пен тәртіп көрінеді. Біздің ұжым референдумға қатысып, тұрақтылыққа, балаларымыздың болашағына және туған жеріміздің өркендеуіне дауыс береді», – деп атап өтті кәсіпорын басшысы.
Ұжымдық үндеуде сандықтаулық аграрийлер бірлік арқылы ауылдық жерлердегі өзекті мәселелерді тиімді шешуге мүмкіндік болатынын, әр қызметкердің дауысы өңір мен елдің тұрақтылығына елеулі үлес қосатынын айтты.