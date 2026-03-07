Жаңа мүмкіндіктерге жол ашылды

Бүгінде біздің еліміз өз даму жолының жауапты әрі тарихи кезеңінде тұр. Жүргізіліп жатқан жүйелі реформалар мемлекеттің басқару тетіктерін жетілдіруге, әділетті қоғам қалыптастыруға және азаматтардың шешім қабылдау үдерісіне белсенді қатысуын кеңейтуге бағытталған.
Ең алдымен, өкілді органдардың, соның ішінде мәслихаттардың рөлі күшейтілуде. Бұл – жергілікті деңгейде қабылданатын шешімдердің ашықтығын арттыруға, халық пікірін ескеруге және аймақ мүддесін нақты қорғауға жасалған маңызды қадам. Мәслихат – тек бақылаушы емес, өңірдің стратегиялық дамуына тікелей ықпал ететін орган.
Екіншіден, «Заң мен Тәртіп» қағидаты нақты мазмұнға ие болуда. Бұл, әсіресе, кәсіпкерлік орта үшін аса маңызды. Бизнестің тұрақты дамуы айқын ережелерге, әділ бәсекеге және меншік құқығының қорғалуына тікелей байланысты. Құқық үстемдігі орныққан жерде инвестиция тартылады, жаңа жұмыс орындары ашылады, экономика серпінді дамиды.
Үшіншіден, мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігі күшейтіліп, басқарудың жаңа мәдениеті қалыптасуда. Бұл – халыққа қызмет ету қағидатын нақты іспен дәлелдеу деген сөз.
Ақмола облысы үшін бұл өзгерістер жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Ауыл шаруашылығын дамыту, қайта өңдеу саласын кеңейту, шағын және орта бизнесті қолдау, әлеуметтік инфрақұрылымды жаңғырту – барлығы да өңірдің тұрақты дамуына бағытталған нақты басымдықтар.
Біз реформаларды тек қолдап қана қоймай, оларды іске асыруға белсенді қатысуымыз қажет. Себебі, мемлекеттің болашағы ортақ жауапкершілікте жатыр.
Бірлік пен сенім, ашықтық пен кәсібилік алдағы жұмыстың басты ұстанымы болуы тиіс. Сонда ғана біз Әділетті Қазақстанды бірге құрып, келер ұрпаққа берік әрі өркендеген елді қалдыра аламыз.
Әбілқайыр Ошақбаев,
Ақмола облыстық мәслихатының депутаты, кәсіпкер.