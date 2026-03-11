Акция «Nauryz Sale»: с 13 по 23 марта скидки до 15% в супермаркетах и ТРЦ!

В городе Кокшетау в период с 13 по 23 марта 2026 года будет проведена акция «Nauryz Sale», приуроченная к празднованию Наурыз мейрамы.

В акции примут участие следующие торговые объекты:

сети супермаркетов – «Small», «Союз», «Inmart», «Семейный», «Доброцен», «Lime»;

торгово-развлекательные центры – ТРЦ «Rio», «Kokshe Mall»;

торговые дома – «ЦУМ», «Арбат», «Жеке батыр», «Жибек жолы».

В рамках акции участниками предоставляются скидки на непродовольственные товары в размере 10–15%, а также на продовольственные товары и социально значимые продовольственные товары — от 5 до 15%.

