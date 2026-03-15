Аршалы ауданында дауыс беру күні шағын лотереямен ерекше өтті

Бүгін Аршалы ауданының тұрғындары үшін бұл күн маңызды оқиғамен қатар, ерекше жылы әрі достық атмосферасымен есте қалды. Референдум күнін шын мәнінде мерекелік көңіл-күйде өткізу мақсатында ауыл тұрғындары үшін «Lucky Box» атты шағын интерактивті лотерея ұйымдастырылды.
Сайлау учаскелерінің жанында өткен бұл шара тұрғындар үшін тартымды алаңға айналды. «Сәттілік қорабы» форматы күнге ерекше қызық пен күтпеген сыйлық қуанышын қосты. Әрбір қатысушы өз бағын сынап көріп, шағын сыйлықтарға ие бола алды.
Ұйымдастырушылар жүлде ретінде магниттер, брелоктар және түрлі естелік сувенирлер дайындаған. Сыйлықтар символикалық болғанымен, қатысушыларға шынайы қуаныш сыйлап, олардың жүзінде жылы күлкі сыйлады.
«Біз дауыс беруге отбасымызбен келдік. Мұнда осындай лотерея ұйымдастырылыпты. Балалар ерекше қуанып жатыр, бізге де естелікке шағын сыйлық алған өте жағымды болды. Бұл мерекелік көңіл-күй сыйлайды», – деп бөлісті аудан тұрғындарының бірі.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай бастамалар азаматтардың ел өміріндегі маңызды оқиғаларға қызығушылығын арттырып, қатысуды әсерлі етеді. Осындай акциялар маңызды күнді жылы мерекеге айналдырып, адамдарды біріктіріп, Аршалы ауданының әрбір тұрғынына жағымды әсер қалдырады.