Ақмола облысында «Алтын алқа» иегері референдумда дауыс берді

Ақмола облысының көпбалалы аналары өтіп жатқан референдумның ең белсенді қатысушыларының бірі болуда. Жаңа ұрпақты тәрбиелеп отырған әйелдер үшін дауыс беру — бұл, ең алдымен, өз балаларының қауіпсіздігі мен қорғалуына деген қамқорлық.
Осы ретте, Ақмол ауылындағы сайлау учаскесінде өз таңдауын Самал Нургалиева да жасады. Ол жұбайы Сұлтанмен бірге жеті баланы тәрбиелеп отыр. Самал Сайранқызының білім беру және мемлекеттік қызмет саласында жиырма жылдан астам тәжірибесі бар, сондықтан ол саяси үрдістерге кәсіби тұрғыдан қарайды.
«Алтын алқа» құрметті марапатының иегері қазіргі уақытта Конституциядағы өзгерістер әрбір қазақстандық отбасыға тікелей қатысты екенін атап өтті.
«Әр ата-ана өз балаларының болашағына алаңдайды. Жаңа Конституцияда ана мен баланы қорғаудың құқықтық негіздерінің күшейтілуі қуантады. Мемлекеттің балалардың қауіпсіздігі, денсаулығы және білім алуына жауапкершілігін бекіту — тұрақты қоғамның негізі», — деді Самал Нургалиева.
Сонымен қатар, ол өңірлерде Отбасын қолдау орталықтарының желісін дамыту — уақыт талаптарына сәйкес конституциялық кепілдіктермен бекітілуі тиіс маңызды қадам екенін айтты.
Еске сала кетсек, өңірде таңғы жетіден бастап 760 сайлау учаскесі ашылды, мұнда мыңдаған тұрғындар белсенді аналардың үлгілі ісін қолдай отырып, елдің дамуына өз үлестерін қосуда.