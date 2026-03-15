Ақмола облысында сайлау учаскесінде жастар флешмобы өтті

Республикалық референдум өтетін күні Астрахан ауданының Агробизнес және сервис колледжінде орналасқан №178 сайлау учаскесінде жастар флешмобы ұйымдастырылды. Бұл акция дауыс беру күнінің жарқын сәттерінің біріне айналып, тұрғындар мен сайлаушылардың назарын аударды.
Іс-шараға колледж студенттері мен ауданның белсенді жастары қатысты. Өздерінің өнер көрсетуі арқылы олар маңызды қоғамдық-саяси оқиғаны қолдап, учаскеде мерекелік әрі бірлік атмосферасын қалыптастырды.
«Біз бүгінгі күнді қолдау және жастардың қоғам өмірінен тыс қалмайтынын көрсету үшін флешмоб өткізуді жөн көрдік. Біз үшін ел өмірінің бір бөлігі болып, азаматтық ұстанымымызды білдіру маңызды», – деді акцияға қатысушылардың бірі.
Куәгерлердің айтуынша, флешмоб өте әсерлі әрі патриоттық рухта өтті. Аудан тұрғындары қатысушыларды қызығушылықпен тамашалап, қол шапалақтап қолдау көрсетті.
Осындай флешмоб Жақсы ауылында да өтті. Аудандық мәдениет үйінің ғимаратында орналасқан №472 сайлау учаскесінде ұйымдастырылған акция күннің ең есте қаларлық сәттерінің біріне айналып, ауыл тұрғындарына көтеріңкі көңіл күй сыйлады.
«Біз жақсы көңіл күй қалыптастырып, жастардың маңызды оқиғалардан тыс қалмайтынын көрсеткіміз келді. Мұндай бастамалар адамдарды біріктіріп, бұл күнді одан әрі ерекше етеді», – деді флешмобқа қатысушылардың бірі.
Ақмолалықтардың айтуынша, мұндай бастамалар жағымды атмосфера қалыптастырып, жастардың өз ауданы мен елінің өміріне белсенді қатысып, қоғамдық маңызы бар оқиғаларға қызығушылық танытатынын көрсетеді.