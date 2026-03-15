«Ақ жаулықты аналар» — сайлау учаскелеріндегі даналық пен дәстүр

15 наурыз күні Целиноград ауданында референдум күні тек белсенді ғана емес, ерекше жылы атмосферада өтуде. Сайлау учаскелеріне тұрғындар отбасыларымен келіп жатыр. Әсіресе әсем ұлттық киімдерін киген ардақты ақ жаулықты аналарымыз көпшіліктің назарын аударуда.
Маншук ауылындағы №670 және Қызылсуат ауылындағы №688 сайлау учаскелерінде олар ұрпақтар сабақтастығының жарқын белгісіне айналды. Ақ жаулық, көркем камзол және мейірімді жүздер дәстүрге деген құрметті білдіріп, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан құндылықтарды еске салады.
Үлкендер өз үлгісі арқылы азаматтық жауапкершілікті көрсетіп, жастарды жігерлендіріп, барша жұртты ортақ іске біріктіруде. Осындай сәттерде әр буынның бір қатарда тұрғаны, туған жерге деген сүйіспеншілік пен ұлттық дәстүрге құрметтің ортақ құндылыққа айналғаны ерекше сезіледі.
Бұл күн ауданда бірлік, сыйластық және ұлттық мәдениетке деген мақтаныш рухында өтуде. Өйткені халықтың шынайы бірлігі дәл осындай сәттерде қалыптасады.