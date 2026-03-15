Кокшетауда «Русская община» этномәдени бірлестігінің шығармашылық ұжымы дауыс беруге қатысты

Кокшетау қаласында «Русская община» этномәдени бірлестігінің шығармашылық ұжымы №37 учаскеде дауыс беруге қатысты. Дауыс беру учаскесі Ақмола облысының филармониясы ғимаратында орналасқан, деп хабарлайды aqmolanews.kz ақпарат агенттігі.
Ұжым мүшелері сайлау учаскесіне бірге келіп, белсенді азаматтық ұстанымдарын және ел өміріндегі маңызды қоғамдық оқиғаларға деген қызығушылықтарын көрсетті. Дауыс бергеннен кейін шығармашылық ұжым жиналған көрермендерге концерттік бағдарлама ұсынып, қала тұрғындары мен қонақтарына мерекелік көңіл күй сыйлады.
Өнерпаздардың орындауында халық әндері мен музыкалық шығармалар шырқалып, орыс мәдениетінің байлығы мен дәстүрлері көрініс тапты. Жарқын өнер көрсету мәдени мұраға деген құрметті және ұлтаралық татулықты сақтауға деген ұмтылысты білдірді.
Ұжым мүшелерінің айтуынша, дауыс беру — азаматтық жауапкершіліктің маңызды көрінісі. Олар мұндай шаралар әртүрлі буын мен ұлт өкілдерін біріктіріп, қоғамдық диалог пен ортақ болашақты таңдаудың маңызын арттыратынын атап өтті.
Қала тұрғындары өнерпаздардың өнерін қызығушылықпен тамашалап, қол шапалақтап қолдау көрсетті. Іс шара мәдениет пен қоғамдық белсенділіктің үйлесімді түрде ұштасып, бірлік пен өзара құрмет атмосферасын қалыптастыратынын тағы бір рет дәлелдеді.