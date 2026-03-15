Қорғалжын ауданындағы сайлау учаскесінде «Қазақша би» акциясы өтті

Ақмола облысының Қорғалжын ауданында республикалық референдум күні тұрғындар сайлау учаскелеріне белсенді түрде келіп, дауыс беруге қатысты.
Күннің жарқын сәттерінің бірі Қорғалжын ауылындағы №761 сайлау учаскесінде өткен «Қазақша би» атты жастар акциясы болды. Ұлттық киім киген қыздар дәстүрлі қазақ биін орындап, сайлаушыларға мерекелік көңіл күй сыйлады.
Сайлау учаскелеріне әртүрлі жастағы тұрғындар келді: жас отбасылар балаларымен бірге, ардагерлер, сондай-ақ ауданның мекеме мен ұйымдарының өкілдері дауыс берді. Көптеген тұрғындар отбасыларымен келіп, белсенді азаматтық ұстанымдарын көрсетті.
«Біз ұлттық би орындау арқылы мерекелік атмосфера қалыптастырып, ұлттық мәдениетіміздің әсемдігін көрсеткіміз келді. Жастардың ел өміріндегі маңызды оқиғалардан тыс қалмай, белсенді болуы біз үшін өте маңызды», – деді акцияға қатысушылардың бірі.
Сонымен қатар, сайлау учаскелерінде жәрмеңкелер мен концерттік бағдарламалар ұйымдастырылып, референдум күніне ерекше атмосфера сыйлады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай бастамалар ұлттық мәдениет пен дәстүрлерді насихаттауға және дауыс беру күнін тұрғындар үшін есте қаларлық етуге ықпал етеді.