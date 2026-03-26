ТАРИХИ НӘТИЖЕ: «АСТАНА АРЕНАДА» ҚАЗАҚСТАН НАМИБИЯНЫ ТІЗЕ БҮКТІРДІ

Астана төрінде басталған FIFA Series-2026 халықаралық турнирі ұлттық құрама үшін сәтті басталды. Талғат Байсуфинов шәкірттері Африка құрлығынан келген Намибия командасын 2:0 есебімен жеңіп, жанкүйерлерге нағыз футбол мерекесін сыйлады.
Ойын хроникасы: Жеңіске бастаған голдар
Кездесу басталған сәттен-ақ қос команда ашық футбол көрсетті. Ойынның 9-минутында қонақтар есеп ашуға жақын болды: Бетуэл Музеудің қауіпті соққысы қақпа бағанына тиіп, қазақстандық жанкүйерлерді бір сәт тіксінтті. Алайда, 12-минутта Исламбек Қуаттың айып добынан асырған пасы сәтті рикошетпен аяқталып, Ян Вороговский мергендік танытты — 1:0.
Екінші таймда да отандастарымыз басымдықты қолдан берген жоқ. 79-минутта Вороговскийдің бұрыштамадан берген добын қорғаушы Әлібек Қасым баспен қақпаға дәл бағыттап, кездесудің нүктесін қойды — 2:0.
34 жылдан кейінгі жаңғыру
Бұл жеңістің біз үшін маңызы зор. Қазақстан футбол тарихында Африка құрамасын екінші рет қана жеңіп отыр. Ең алғашқы жеңіс осыдан 34 жыл бұрын, яғни 1992 жылы Ливия құрамасына қарсы тіркелген (1:0) болатын. Намибиямен өткен матч — отандық спорттың жаңа деңгейге көтерілгенінің айқын дәлелі.
FIFA Series-2026: Алда не күтіп тұр?
FIFA-ның жаңа жобасы аясында әлемнің 48 құрамасы бақ сынауда. Қазақстан бұл турнирді қабылдаушы 8 елдің бірі ретінде жоғары деңгейдегі ұйымдастырушылық қабілетін көрсетті.
Келесі кездесу 31 наурызда өтеді. Ұлттық құрама «Астана Аренада» Комор аралдарымен кездесіп, турнирдің екінші жеңісіне таласады.
Бейбарыс ШАЛАБАЕВ,
«Арқа ажарының» өз тілшісі