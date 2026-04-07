Желідегі қауіптер: алаяқтар жасөспірімдерді алдау үшін фишинг пен ойындарды қалай пайдаланады

Бүгінгі таңда жасөспірімнің әрбіреуі жеке мобильді гаджетке ие және интернетке шексіз қол жеткізе алады. Дегенмен, балалардың барлығы цифрлық қауіпсіздік ережелерін біле бермейді, бұл оларды әртүрлі онлайн алаяқтардың осал нысанынан айналдырады.
Зиянкестердің желіде қандай айла-шарғыларға баратыны және балаларды олардан қалай қорғауға болатыны жөнінде Fingramota.kz-тің осы материалынан оқыңыз.
Интернетте балаларды алдаудың кеңінен таралған схемалары
Ата-аналарының банктік деректерін онлайн-ойындардағы «бонустарға» айырбастау
Заманауи онлайн-ойындар пайдаланушыларға шынайы ақшаға әртүрлі жақсартуларды, тіпті жаңа кейіпкерлер мен функцияларды бұғаттан шығаруға жұмсауға болатын ойынішілік валютаны сатып алу мүмкіндігін ұсынатын оқиғалар сирек емес. Мұны алаяқтар банк карталарының деректері мен SMS- растау кодтарын білу мақсатында аңғал жасөспірімдерге бонустар және тіпті «белгілі» аккаунттарға қолжетімділік ұсынамыз» деген уәдемен белсенді пайдаланады.
Осы схема бойынша ағымдағы айдың басында ұсталған 20 жастағы Шымкент тұрғыны әрекет жасаған. ҚР ІІМ мәліметтері бойынша, қаскүнем Free Fire ойынында 20-дан астам баланы алдаған. Жасөспірімдердің бірінің ата-анасының шотынан қылмыскер 380 мың теңгені заңсыз шығарып алған.
Осыған ұқсас жағдай өткен жылдың мамыр айында орын алды: Шымкент қаласы мектебінің алтыншы сынып оқушысы танымал онлайн-ойында премиум-аккаунт алғысы келіп, бейтаныс адамға анасының банктік картасын суретке түсіріп, оған ақша аудару үшін қажетті деректер берген. Нәтижесінде жасөспірімнің анасы екі миллион теңгеден айырылды.
Фишинг, «бұзу» және психологиялық қысым көрсету
Ойындарға қатысты тағы бір схема. Қаскүнемдер ойынды бұзуға, бонустар алуға немесе ақылы контентті бұғаттан шығаруға көмектесуге уәде беріп, роликтер орналастырады. Ол үшін бөгде сайтқа немесе Telegram арнасына сілтеме бойынша өту ұсынылады.
Әрі қарай, «тексеру» рәсімі – сенгіш бала өз қолымен алаяқтарға өз құрылғысына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Жекелеген жағдайларда жеке ақпаратты ұрлау зиянды бағдарламалар мен тыңшылық бағдарламалар арқылы жүзеге асырылады.
Қалағаныңызға қол жеткізгеннен кейін қылмыскерлер келесі кезеңге – қорқыту мен бопсалауға кіріседі. Жеке хат-хабарларды жариялайтынымен немесе гаджетті толығымен бұғаттайтынымен қорқыту арқылы олар баладан ақша талап етеді, ал кейбір жағдайларда одан әрі бопсалау үшін қолданылатын интимдік фотосуреттер.
Өткен жылдың желтоқсан айында 12 жасар қазақстандық осындай схеманың құрбаны болды. Оның тарихы әлеуметтік желілерде тез тарады. Нәтижесінде Балалардың құқықтарын қорғау комитеті іске қосылды, ол шұғыл түрде ҚР ІІМ киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментінен көмек сұрады.
«Мұғалімдерінен» қоңыраулар
Телефон алаяқтарынан ешкім қауіпсіз емес. ҚР Білім министрлігінің ақпараты бойынша, ағымдағы оқу жылының басынан бастап алаяқтар өздерін мұғалім немесе мектеп қызметкері етіп көрсетіп, балаларға қоңырау шалу жағдайлары жиілеп кетті. Мақсат, әрине, бір – алдап жеке деректерді алу. Әдетте, «электронды күнделіктің қайта шығарылуы» деген сылтаумен.
Алаяқтардың баламен сенімді қарым-қатынас орнатуға тырысуы жиі кездеседі, сондықтан кейбір алаяқтықтар ұзаққа созылуы мүмкін.
Маркетплейстердегі алдау
Кең таралған схема. Алаяқтар тауарларды сату туралы хабарландырулар орналастырады, алдын-ала ақы төлемін талап етеді, содан кейін ақша алғаннан соң жасырынады. Әдетте, қылмыскерлер сенімді сатып алушыларды, оның ішінде – балаларды, тарту үшін бағаны төмендетіп, басқа адамдардың жарнамаларын көшіріп салады.
Өткен жылғы қарашада Көкшетау қаласының 15 жастағы тұрғыны осындай алаяқтыққа тап болды. Жергілікті колледждердің бірінің студенті танымал OLX онлайн қызметі арқылы смартфон сатып алуға шешім қабылдады. Қаскүнемдер жасөспірімнен алдап ақша алды, бірақ сатып алушы ешқашан жаңа гаджет алған жоқ.
Бұл схеманың тағы бір құрбаны Шығыс Қазақстан облысынан 13 жасар оқушы болды. Өткен жылғы шілдеде жасөспірім жаңа смартфон сатылатыны туралы хабарландыруға сеніп, алаяқтарға 300 мың теңге берді.
Қылмыстық схемаларға тарту
Тез әрі оңай табыс табуға уәде бере отырып, қаскүнемдер көбінесе балаларды өз қылмыстарына қатыстырады. Мысалы, жасөспірімдерге SIM-карталарды сатып алу және белсендіру ұсынылады, содан кейін олар үшінші тұлғаларға беріледі және алаяқтық схемаларда пайдаланылады.
Өткен жылдың қараша айында Қостанай облысында Щербаково ауылы мен Қашар ауылының 13-14 жастағы тұрғындары ұсталды. Олар онлайн-алаяқтар үшін ондаған SIM-карталарды іске қосқан, ал олардың әрекеттерінен келтірілген шығын шамамен 8 миллион теңгені құрады.
Жас құқық бұзушылармен бірге балаларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылған ата-аналар да жазаға тартылды.
Бұл жалғыз мұндай жағдай емес: бұған дейін Астанада осындай схема бойынша әрекет еткен 14 жастағы жасөспірім ұсталды. Полицейлер одан қазақстандық мобильдік операторлардың 20-ға жуық SIM-картасын тәркіледі.
Балаларды онлайн алаяқтардан қалай қорғауға болады
Балаға цифрлық қауіпсіздіктің негізгі ережелерін түсіндіру: ешбір жағдайда күдікті сілтемелер бойынша өтпеу, күмәнді сайттарда тіркелмеу, базарларда тауарлар үшін алдын ала төлем жасамау, растау кодтарымен және басқа да жеке ақпаратпен бөліспеу, қосымшаларды тек ресми дүкендерде жүктеу (App Store, Google Play, Galaxy Store, Huawei AppGallery).
Қорғау шараларын күшейту: екі факторлы аутентификацияны және ата-аналық бақылауды қосу, жарнаманы бұғаттағыштарды, сондай-ақ неғұрлым сенімді парольдерді орнату. Негізгі аккаунтқа байланған резервтік электрондық пошта бұзылған есепке алынған жазбаларды бақылауды қайтаруға көмектеседі.
Тікелей коммуникация: балалардың Желідегі қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызды элементі ашықтық пен сенім болып табылады. Қаскүнемдермен бетпе-бет келген бала ата-анасынан немесе құқық қорғау органдарынан көмек сұраудан қорықпауы тиіс. Сондай-ақ балаларға алаяқтар әрекет ететін схемаларды және олар қолданатын психологиялық қысым тәсілдерін түсіндіру қажет.
Дереккөз: fingramota.kz