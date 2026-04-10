Ақкөл тұрғындары «Таза Қазақстан» бағдарламасы аясында тазалық үшін бірікті

«Таза өлке – Ақкөл» атты ауқымды экологиялық акция қалада 200-ден астам тұрғынды біріктірді. «Таза Қазақстан» республикалық бағдарламасы аясында еріктілер, мемлекеттік қызметшілер, әскери қызметкерлер мен студенттер стадион маңындағы орманды алқапты тазалады. Бірлескен күш-жігердің арқасында шамамен 2 гектар аумақ ретке келтірілді.
Атқарылған жұмыстың нәтижесі көңіл қуантады: небәрі бірнеше сағат ішінде экологиялық десант қатысушылары 80-нен астам қап тұрмыстық қалдық жинады. Жаңарған орманды аймақ тұрғындардың белсенді қатысуымен кез келген кеңістіктің қалай өзгеретінінің жарқын үлгісіне айналды.
Аудан басшылығының жеке үлгісі іс-шараның мазмұнын айқындады: Ақкөл ауданының әкімі Біржан Абдрахманов белсенділермен қатар еңбек етіп, әр азаматтың ортақ іске қосар үлесінің маңызын көрсетті.
«Мұндай акцияларды өткізу біз үшін жай ғана аумақты тазалау емес, бұл – әсіресе жастар арасында экологиялық мәдениет пен тәртіпті қалыптастырудың маңызды кезеңі. Біз өскелең ұрпаққа туған табиғатқа деген шынайы сүйіспеншілік пен ортақ үйіміздегі тәртіпке жауапкершілік сезімін сіңіргіміз келеді. Осындай бастамалар жақсы дәстүрге айналып, алдағы уақытта да жалғасын табады. Өйткені тек бірлескен күш-жігердің арқасында ғана ауданымыздың тазалығын сақтай аламыз», – деді Біржан Абдрахманов.
Бастаманы өзге де қоғамдық көшбасшылар қолдады. Қатысушылардың айтуынша, мұндай шаралар жастарды экологияға жанашырлықпен қарауға және туған қаласына пайдасын тигізуге тәрбиелейді.
Акцияға Ақкөл аудандық мемлекеттік архивінің маманы Антонина Тетик те қатысты.
«Біз мұндай іс-шараларға әрдайым қуана қатысамыз. Осы қаланың тұрғындары ретінде тазалықты қолдаймыз және мұнда әр адамға жайлы, көркем орта болғанын қалаймыз. Ақкөлдегі экологиялық ахуал біз үшін өте маңызды. Сондықтан осындай акцияларға қатысу – жүректен шыққан ниет әрі туған өлкеміздің болашағына деген қамқорлық», – деп бөлісті Антонина Тетик.
Бұл игі бастама саябақ аумағымен шектеліп қалмай, цифрлық кеңістікте де кең қолдау тапты. Әлеуметтік желілер мен блогерлердің арқасында акция бүкіл өңірге тарады: Instagram мен Facebook желілерінде тұрғындар жаңарған қала көріністерін бөлісіп, өз үлгілері арқылы өзгелерді де шабыттандырды.