«Таза Қазақстан»: тұрғындардың өтінімдері Telegram-бот арқылы үздіксіз қабылдануда

Қазақстанда «Таза Қазақстан» республикалық акциясы аясында @TazaQazBot Telegram чат-боты өз жұмысын жалғастыруда. Бұл — тұрғындарға экология және абаттандыру саласындағы мәселелер туралы тікелей хабарлауға мүмкіндік беретін ыңғайлы цифрлық сервис.
Аталған сервис 2024 жылдың маусым айында іске қосылып, бүгінде мемлекеттік органдармен байланыс орнатудың тиімді әрі кеңінен қолданылатын арнасына айналды. Өтінім жолдау үшін Telegram қосымшасында чат-ботқа кіріп, авторизациядан өтіп, мәселенің фотосын тіркеп, нақты мекенжайын көрсетіп, қысқаша сипаттама қалдыру жеткілікті. Өтінім автоматты түрде тиісті органдарға жолданып, артық қоңыраулар мен қосымша жүгінулерді қажет етпейді.
Платформаның басты артықшылықтарының бірі — ашықтық. Пайдаланушы әрбір өтінімнің орындалу мәртебесін бақылап отыра алады. Жұмыс аяқталғаннан кейін фотоесеп ұсынылып, көрсетілген қызметтің сапасын бағалау мүмкіндігі беріледі.
Барлық өтінімдер 21 санат бойынша жіктеледі. Олардың қатарында аумақтарды тазалау, қоқыс шығару, жолдарды жөндеу, жарықтандыру, көгалдандыру және су айдындарын тазарту сияқты бағыттар бар. Бұл өз кезегінде өтінімдерді жедел өңдеуге және тиісті қызметтерге нақты бағыттауға мүмкіндік береді.
2025 жылдың қорытындысы бойынша чат-бот арқылы 26 мыңнан астам өтінім түсіп, оның 24 мыңнан астамы сәтті орындалған. Ең көп сұранысқа ие бағыт — аумақтарды тазалау.
2026 жылдың бірінші тоқсанында 4 мыңнан астам өтінім келіп түсті, олардың басым бөлігі бүгінде орындалды.
@TazaQazBot цифрлық сервистердің тұрғындар мен мемлекет арасындағы өзара байланысты жақсартудағы, мәселелерге жедел әрекет етудегі және жергілікті атқарушы органдар жұмысының тиімділігін арттырудағы маңызын айқын көрсетеді.
@TazaQazBot — жайлы әрі таза орта қалыптастырудағы сіздің сенімді құралыңыз.
Дереккөз: gov.kz