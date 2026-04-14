Көрінбейтін майданның қаһармандары: Ақмола облысында ТКШ қызметкерлері күні аталып өтуде

16 сәуір – күнделікті өмірімізді жайлы әрі тұрақты ететін, бірақ еңбегі көбіне көзге көріне бермейтін жандарды еске алатын ерекше күн. Қазақстанда бұл күн тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы қызметкерлеріне арналады. Олардың тынымсыз еңбегі – әрқайсымыздың тұрмыстық жайлылығымыздың берік негізі.
Ақмола облысында бұл мерекенің маңызы ерекше. Өйткені өңірде мыңдаған маман осы салада еңбек етіп, 300 мыңнан астам тұрғын үй иесі коммуналдық қызметтердің игілігін көріп отыр. Бұл – жай ғана күнтізбедегі күн емес, әрбір тұрғынның өмір сапасына тікелей әсер ететін жандарға алғыс білдіретін мүмкіндік.
Мемлекеттік жүйеден – меншік иелері серіктестігіне дейін
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласы ұзақ әрі күрделі даму жолынан өтті. Бұрын бұл толықтай мемлекеттік жүйе болып, тұрғын үйді күтіп ұстау мен коммуналдық қызметтер көрсету толығымен мемлекет жауапкершілігінде еді.
Алайда 1990-жылдардағы нарықтық реформалар мен жекешелендіру кезеңі бұл саланы түбегейлі өзгертті. Тұрғындар өз пәтерлерінің иесіне айналып, ортақ мүлікті басқаруға белсенді қатысу қажеттілігі туындады. Осылайша, пәтер иелері кооперативтері құрылып, көпқабатты үйлерді басқарудың жаңа жүйесі қалыптаса бастады. Кейін басқарушы компаниялар пайда болып, сала жаңа талаптарға бейімделді.
Заманауи ТКШ: технология мен адамның үйлесімі
Бүгінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы – тек күнделікті тазалық пен қызмет көрсетумен шектелмейтін, қарқынды дамып келе жатқан жүйе. Инженерлік желілер жаңартылып, басқарудың заманауи технологиялары енгізілуде, мүлік иелері бірлестіктері белсенді дамып келеді.
Соған қарамастан, бұл саланың басты құндылығы өзгерген жоқ – ол адамдар. ТКШ қызметкерлері тәулік бойы жауапкершілікпен еңбек етіп, күрделі инфрақұрылымның үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді. Олар – үйлеріміздегі жылу, таза су және аулалардағы тәртіптің артында тұрған жандар.
Алғыс пен құрмет күні
Бұл күні Ақмола облысының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласының қызметкерлері мен ардагерлеріне лайықты құрмет көрсетіледі. Олардың кәсібилігі, жауапкершілігі мен адал еңбегі – қоғамдағы тыныштық пен жайлылықтың кепілі.
Бұл мереке тек ресми құттықтаулармен шектелмей, әрбіріміз үшін алғыс айтуға себеп болуы тиіс. Себебі дәл осы ТКШ қызметкерлері күн сайын, үнсіз ғана, біздің өмірімізді жақсартуға үлес қосып келеді.