Көкшетауда «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы мыңға жуық қала тұрғынын біріктірді

Облыс орталығында «Таза Қазақстан» республикалық бастамасы аясында ауқымды жалпықалалық сенбілік өтті. Іс-шараның басты ерекшелігі – жаппай экологиялық жүгіру, яғни плоггинг болды. Ол дәстүрлі тазалық жұмыстарын белсенді спорт форматына айналдырып, рекордтық деңгейде қатысушыларды тартты. Бұл туралы Ақмола облысының ішкі саясат басқармасы хабарлады.
Қала белсенділерді алдын ала барлық қажетті құрал-жабдықпен қамтамасыз етті: шамамен 6 мың қап пен қолғап, сондай-ақ 900-ге жуық құрал дайындалды. Сонымен қатар көгалдандыру жұмыстарына ерекше көңіл бөлініп, ағаштарды санитарлық өңдеу жүргізілді.
«Плоггинг шын мәнінде кеңінен таралып келе жатқан бастамаға айналды. Туған қаламыздағы тазалық пен тәртіп әрқайсымыздың жеке жауапкершілігімізден басталады. Барлық тұрғындарды осындай акцияларға белсенді қатысуға шақырамын. Тек бірлескен күш-жігер арқылы ортақ үйімізді таза әрі жайлы ете аламыз», – деді қала әкімі Ануар Күмпекеев.
Тазалық жұмыстары облыс орталығының барлық шағын аудандарын қамтыды. Тұрғындар аулаларды ретке келтіріп, жиектастарды сырлап, ағаштарды әктеді. Сонымен қатар аумақтарды тазалау барысында 300 түп алма және қарағаш көшеті отырғызылып, қаланың жасыл қоры толықтырылды.
Күннің ең ауқымды сәттерінің бірі «Сарыарқа» шағын ауданында өтті. Мұнда шамамен 800 адам бір мезетте белгіленген бағыт бойынша жүгіріп, қоқыс жинады.
«Біздің бағыт Ғабдуллин көшесінен басталып, техникалық лицей арқылы өтіп, “Жағалау” жағалауын тазалаумен аяқталды. Бүгін плоггингке мың адам қатысты. Бұл өткен жылы қала басшылығы ұсынған форматтың халық арасында үлкен қолдау тапқанын көрсетеді», – деді қалалық жастар ресурстық орталығының жетекшісі Аянбек Халиханұлы.
Айта кетейік, Көкшетауда плоггинг өткен жылы қала әкімі Ануар Күмпекеевтің бастамасымен қолға алынған. Алғашқы экологиялық жүгіруге шамамен 50 адам қатысқан болса, бір жыл ішінде бұл көрсеткіш 20 есеге жуық артты. Қазір мұндай экологиялық жүгірулер қала жұртшылығының шешімімен және әкімдік қолдауымен апта сайын өткізіліп келеді.
Бастама бүгінде облыс орталығынан асып, Ақмола облысының басқа да аудандары мен қалаларында жалғасын табуда. Мәселен, жуырда осындай плоггинг Қосшы қаласында өтті. Бұл формат біртіндеп өңірдегі экологиялық белсенділіктің жаңа үлгісіне айналып келеді.