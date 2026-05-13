Цифрлық әскерге шақыру және студенттер үшін кейінге қалдыру туралы не білу қажет

Қазақстанда әскери есепке алу және әскерге шақыру жүйесін цифрландыру жалғасуда. Енді шақыру қағаздары қағаз түрінде ғана емес, SMS-хабарлама, eGov.kz порталының жеке кабинеті және eGov Mobile қосымшасы арқылы да жіберіледі. Бұл әскерге шақырылушыларды жедел хабардар етуге және хабарламаны өткізіп алу қаупін азайтуға мүмкіндік береді.
Жүйе мемлекеттік деректер базаларымен біріктірілген. Соның арқасында білім алу, отбасылық жағдай, жұмыс орны және тіркелу туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен автоматты түрде алынады. Бұл құжаттар санын азайтып, әскери есепке қою рәсімін жеңілдетеді.
Әскерге шақырылушылар өз мәртебесін, кейінге қалдыру құқығының бар-жоғын және жергілікті әскери басқару органына бару қажеттілігін онлайн тексере алады. Болашақта жүйе проактивті форматта жұмыс істеп, мәртебе туралы ақпарат пен хабарламалар автоматты түрде жіберілетін болады.
Студенттерге ерекше назар аударылады. Қазақстандық жоғары оқу орындарында күндізгі бөлімде оқитын студенттерге оқу мерзімі аяқталғанға дейін әскерден кейінге қалдыру беріледі. Дегенмен мәліметтердің жергілікті әскери басқару органдарына берілгеніне көз жеткізу немесе оқу орнынан анықтама ұсыну ұсынылады.
Шетелдік жоғары оқу орындарының студенттеріне де ресми растайтын құжаттар болған жағдайда кейінге қалдыру қарастырылған. Сонымен қатар шетелде оқу әскери есеп міндетінен босатпайды — жергілікті әскери басқару органымен өзара іс-қимыл өз бетінше жүзеге асырылады.
Foundation бағдарламалары бойынша шешім бағдарламаның мәртебесіне байланысты жеке қаралады.
Қорғаныс істері жөніндегі департаменттер, әсіресе каникул кезеңінде және елге уақытша келген кезде, кейінге қалдыру мәртебесінің өзектілігін алдын ала тексеруді ұсынады. Бұл әскерге шақыру науқаны кезінде қиындықтардың алдын алуға мүмкіндік береді.
Дереккөз: gov.kz