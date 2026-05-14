Көкшетауда оқушылар арасында жол қозғалысы ережелерінің үздік білгірлері анықталды

Көкшетауда жас қозғалыс инспекторлары отрядтарының 26-шы қалалық слеті өтті, ол қаладан 100-ге жуық оқушыны біріктірді. Іс-шара балалардың жол-көлік жарақаттануының алдын алуға және жазғы демалыс алдында жол қозғалысы ережелері білімін нығайтуға бағытталған.
Екі күн бойы қатысушылар жол қозғалысы ережелерінің білімінен жарысып, велосипедті мәнерлеп жүргізу дағдыларын көрсетті, автоқалашықта сынақтан өтіп, реттеушілердің жұмысын және алғашқы медициналық көмек көрсету қабілетін көрсетті. Сондай-ақ, оқушылар «Эрудит» зияткерлік турниріне және үгіт бригадалары мен «Ашық үзіліс» шығармашылық байқауларына қатысты.
Мәнерлеп велосипед тебу бойынша жарыстар мен жол қауіпсіздігін насихаттайтын үгіт-насихат бригадаларының әсерлі қойылымдары көрермендердің ерекше қызығушылығын тудырды. Слеттің салтанатты ашылуы полиция өкілдерінің қатысуымен, командалар құрумен және музыкалық сүйемелдеумен өтті.
ПД әкімшілік полиция басқармасының бастығы Ержан Қошқарбаевтың айтуынша, мұндай іс-шараларды өткізу оқушылардың жолдарда қауіпсіз жүріс-тұрыс мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді және жазғы демалыс алдында ЖҚЕ білімдерін бекітуге көмектеседі.
Көкшетау қалалық жасағының үйлестірушісі Марал Әлжапарова атап өткендей, қатысушылар дайындықтың жоғары деңгейін, жол қозғалысы ережелерінен жақсы білімдерін және нағыз командалық рухты көрсетті.
Жарыс қорытындысы бойынша: 1 орынды №13 «ЭКОС» мектеп-гимназиясы; 2 орынды №17 мектеп — гимназиясы; 3 орынды Сәкен Жүнісов атындағы №18 мектеп-лицейі иеленді.
Сонымен қатар, үздік қатысушылар «Үздік эрудит», «ЖҚЕ үздік білгірі», «Жас реттеуші», «Жас санитар» номинациялары бойынша, сондай-ақ мәнерлеп велосипед жүргізу және үгіт бригадаларының сөз сөйлеуі бойынша конкурстарда марапатталды.
Жеңімпаздар мен жүлдегерлер дипломдар мен облыстық ЖҚИ слетінде Көкшетаудың атынан өкілдік ету құқығына ие болды.