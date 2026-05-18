Адам және заң

«Отбасындағы зорлық-зомбылықсыз Қазақстан»: Ақмола облысында республикалық акция басталды

18 мамыр мен 8 маусым аралығында Ақмола облысының аумағында балаларды тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қорғау және қолдау тетіктерін күшейтуге бағытталған «Қазақстан – отбасындағы зорлық-зомбылықсыз» республикалық акциясы өткізілуде.

Акцияның мақсаты – отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылыққа мүлдем төзбеушілік қағидатын қалыптастыру, әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау және отбасы құндылықтарын нығайту.

Іс-шара аясында қиын өмірлік жағдайға тап болған отбасыларды дер кезінде анықтауға, сондай-ақ тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендерге көмек көрсетуге ерекше назар аударылады.

Егер сізге отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілері белгілі болса, бейжай қарамаңыз!
«102» нөміріне хабарласыңыз!

