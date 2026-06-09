«Мемлекеттік қызметкер және қоғам: жауапкершілік, сенім және әдеп»

Мемлекеттік қызметшілердің әдебі тиімді және ашық Мемлекеттік қызметтің маңызды негізі болып табылады. Азаматтардың мемлекеттік органдарға және жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясатқа деген сенімі мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігі, парасаттылығы мен жауапкершілігі деңгейіне тікелей байланысты.
Әдеп кодексіне сәйкес мемлекеттік қызметшілердің қызметі адалдық, адалдық, әділдік, ашықтық, сыпайылық және клиентке бағдарлану қағидаттарына негізделеді. Әрбір мемлекеттік қызметші заңнама нормаларын сақтауға, мүдделер қақтығысын болдырмауға, азаматтармен және әріптестерімен дұрыс қарым-қатынас жасауға, сондай-ақ мемлекеттік қызметке кір келтіретін әрекеттерге жол бермеуге міндетті.
Халықпен қарым-қатынас мәдениетіне ерекше назар аударылады. Мемлекеттік қызметші азаматтардың өтініштерін қарау және мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде құрмет, әдептілік пен кәсібилік танытуға тиіс.
Қызметтік Әдеп қағидаттарын сақтау әрбір мемлекеттік қызметшінің кәсіби қызметінің ажырамас бөлігі болып табылады және мемлекеттік басқару тиімділігін арттырудың, азаматтардың мемлекетке деген заңдылығы мен сенімін нығайтудың маңызды факторы болып табылады.
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің
Ақмола облысы бойынша департаментінің Әдеп жөніндегі уәкілі А. А. Оспанова