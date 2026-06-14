«Жас дәурен» орталығында алғашқы жазғы ауысым салтанатты түрде ашылды

«Жас дәурен» балалар білім беру және сауықтыру орталығында 2026 жылғы 1–10 маусым аралығында өтетін алғашқы жазғы ауысым – «Jas dauren: Солнечный Start» салтанатты түрде ашылды.
Жазғы маусымның басталуының Балаларды қорғаудың халықаралық күнімен тұспа-тұс келуі ерекше мәнге ие. Бұл күні орталық балалардың шат күлкісіне, қуанышқа және шығармашылық атмосфераға бөленді. Алғашқы ауысымға Зеренді ауданынан келген балалар қатысуда. Олар үшін мазмұнды білім беру, шығармашылық және спорттық бағдарламалар әзірленген.
«Jas dauren: Солнечный Start» ауысымының мақсаты – әрбір баланың өз қабілетін ашуына, жаңа білім мен дағдыларды меңгеруіне, денсаулығын нығайтуына және жаңа достар табуына мүмкіндік беретін қолайлы дамытушы орта қалыптастыру.
Он күн бойы қатысушыларды шығармашылық шеберлік сағаттары, спорттық жарыстар, командалық ойындар, зияткерлік белсенділіктер, тақырыптық іс-шаралар және әсерлі кешкі бағдарламалар күтеді. Сонымен қатар көшбасшылық қасиеттерді, қарым-қатынас дағдыларын және командада жұмыс істеу қабілеттерін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді.
«Орталығымыздағы әрбір ауысым – балалардың демалысын қызықты өткізумен қатар, өз әлеуетін ашуға, командада жұмыс істеуді үйренуге, бастамашылдық танытуға және жаңа достар табуға берілетін мүмкіндік. Біз балалар үшін қауіпсіздікке, шығармашылыққа және шабытқа толы орта қалыптастыруға ұмтыламыз. Алғашқы ауысым қатысушыларға жарқын әсерлер сыйлап, осы жаздың ұмытылмас оқиғасына айналады деп сенемін», – деді орталық басшысы Арман Өмірзақов.
Ұйымдастырушылар алғашқы ауысым балалар үшін жаңа жаңалықтарға, жағымды эмоцияларға және ұзақ уақыт есте сақталатын жарқын естеліктерге толы кезең болады деп сенеді.
Сандықтау ауданы әкімдігінің баспасөз қызметі