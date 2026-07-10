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Қазақстан чемпионатында сандықтаулық спортшылар жоғары нәтиже көрсетті

Арқа ажары0 Comments761 Min Read

Қостанай қаласында ерлер мен әйелдер арасында гір спортынан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Дүбірлі додаға еліміздің түкпір-түкпірінен 120-дан астам спортшы қатысты. Жарыста Сандықтау ауданының гір көтерушілері жоғары нәтиже көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды. Жарыстың алғашқы күні Анастасия Успеньева әйелдер арасында 58- келіге дейінгі салмақ дәрежесінде 16 және 24 келілік гірлермен серпе көтеру жаттығуында күміс жүлдені иеленді. Ал жарыстың екінші күні Анастасия 16- келілік гірмен жұлқа көтеру жаттығуында қарсыластарынан озып шығып, Қазақстан чемпионы атанды.

Сондай-ақ, Дастан Қуанышпаев (85- келіге дейінгі салмақ дәрежесі, жұлқа көтеру жаттығуы) мен Владимир Прохоров (95- келіге дейінгі салмақ дәрежесі, серпе көтеру жаттығуы) күміс жүлдеге қол жеткізді. Спортшыларымызды жоғары жетістіктерімен құттықтаймыз! Алдағы жарыстарда да толағай табыс, жаңа жеңістер мен биік белестер тілейміз!

Сандықтау ауданы

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