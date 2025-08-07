Үздіктер үштігінде

Ақмола облысы еліміздің ауыл шаруашылығы саласында үздік үштікке кіреді.
Өткен жылы өңір рекордтық көлемде өнім жинап, аграршыларға мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетілді – жеңілдетілген несие, арзандатылған жанар-жағар май, ауыл шаруашылығы техникасын лизингке алу, сондай-ақ, тауарлы-сүт фермаларын салу қолға алынды.
2024 жылы өңір диқандары соңғы жылдардағы ең жоғары нәтижеге қол жеткізіп, 6,6 миллион тонна астық жиналды. Қазіргі таңда бұл қарқын бәсеңдеген жоқ, өңірдің жетістіктерін нығайту және рекордтық көрсеткіштерді сақтау бағытында жүйелі жұмыс жүргізілуде.
Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжановтың айтуынша, облыс ауыл шаруашылығының барлық негізгі бағыттары бойынша тұрақты өсімді көрсетіп отыр. Бүгінде өңір еліміздегі бидайдың төрттен бір бөлігін – шамамен 5,2 миллион тоннасын өндіреді. Сонымен қатар, құс етінің 30 пайызы, жылына 125 мың тонна, жұмыртқаның 16 пайызы, шамамен 690 миллион дана Ақмола облысының үлесінде. Жыл басынан бері ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 149 миллиард теңгеден 161 миллиард теңгеге дейін артты.
Мал шаруашылығы да қарқынды дамып келеді. Ірі қара мал басы 10 пайызға артып, 450 мың басқа жетті. Қой мен ешкі 15 пайызға көбейіп, 725 мың басты құрады. Жылқы саны 10 пайызға өсіп, 294 мыңнан асты. Құс саны 6 пайызға көбейіп, 10 миллион басқа жуықтады.
–Өсімнің басты қозғаушы күштерінің бірі тауарлы-сүт фермаларын салу және кеңейту болды. Тек өткен жылы бұл бағытқа 15 миллиард теңге инвестиция тартылып, жеті жоба қаржыландырылды. Бес ірі кешен іске қосылды. Жыл соңына дейін тағы екі ферманың құрылысы аяқталады. Барлық кешен толық қуатында жұмыс істеген кезде облыстағы сүт өндірісі 40 мың тоннаға, яғни, бір жарым есеге артады, – деді өңір басшысы брифингте.
Егін шаруашылығын дамытуға да айрықша көңіл бөлініп отыр. Мақсат – өңірдің көшбасшылық орнын сақтап қалу әрі Алматы мен Түркістан облыстарынан озу.
–Өткен жылдың желтоқсан айынан бастап көктемгі дала жұмыстарын қаржыландыру басталды. 900 шаруашылыққа 117 миллиард теңгеден астам жеңілдетілген несие берілді. Бұл ел бойынша бөлінген қаржының үштен бір бөлігі. Жалпы, 2025 жылы агроөнеркәсіптік кешенге көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың жалпы көлемі 230 миллиард теңгеден асты. Бұл субсидиялар, жеңілдетілген несиелер мен техника лизингі, – деп атап өтті облыс әкімі.
Қазіргі таңда өткен жылғы кемшіліктер ескеріліп, жаңа орақ науқанына дайындық жүріп жатыр. Атап айтқанда, тасымалдау, сақтау және өнімді өткізу мәселелері пысықталуда. Ауа райы қолайлы болса, биылғы түсім де былтырғы деңгейден кем болмайды, шамамен 6,6-6,8 миллион тонна астық жиналады деп күтілуде.
Ақмола облысы – елорда маңындағы аймақ әрі астананың негізгі азық-түлік белдеуі. Бұл ретте, облыс тек өндіріспен ғана емес, өңдеумен де айналысуда. «Aqmola» индустриялық аймағында қытайлық «Dalian» компаниясымен бірлесіп, астықты терең өңдейтін ірі зауыттың құрылысы басталды. Жобаны жүзеге асыру үш кезеңге жоспарланған. Зауыт толық қуатына шыққан кезде жылына 3 миллион тоннаға дейін астық өңдейді. Ал, алғашқы кезеңде 1 миллион тонна өнім шығарылып, мыңнан астам тұрақты жұмыс орны ашылады.
