Жақсы жағына дәнекер

Үкіметтік емес ұйымдарда
Ақмола облысы кәсіпкерлер палатасының алаңында «PARYZ» Ұлттық жұмыс берушілер конфедерациясының бас директоры Қаныбек Жаңбырбаев өңірдің бизнес-қоғамдастығының өкілдерімен кездесті.
Әлеуметтік әріптестік және тиімді еңбек қатынастарын дамыту экономиканың тұрақты өсуі мен әлеуметтік тұрақтылықтың негізгі шарттары саналады. Осыған байланысты 150-ге жуық ірі және орта бизнес кәсіпорнын, сондай-ақ, салалық және өңірлік қауымдастықтарды біріктіретін «PARYZ» Ұлттық жұмыс берушілер конфедерациясының қызметі ерекше өзекті. Кездесу барысында Қаныбек Жаңбырбаев қатысушыларды әлеуметтік-еңбек саласындағы жұмыс берушілердің мүдделерін ілгерілету және қорғау үшін құрылған конфедерация жұмысының миссиясы мен бағыттары туралы егжей-тегжей хабардар етті.
– Біздің ұйым бизнес, мемлекет және кәсіподақтар арасындағы теңгерімді және нәтижелі өзара іс-қимылды қалыптастыруға бағытталған толыққанды әлеуметтік әріптестік институты ретінде әрекет етеді. Негізгі миссиямыз — жұмыс берушілердің кәсіподақтармен және мемлекетпен әлеуметтік диалогының тиімділігін арттыру. Қызметтің негізгі бағыты нақты факторларды қамтамасыз етуге бағытталған. Атап айтқанда, орнықты еңбек, лайықты еңбекақы және еңбек қауіпсіздігі. Бұл ретте, ресми қатысудан нақты білікті де өнімді ынтымақтастыққа көшуді сақтау маңызды. Әлемнің дамыған елдерінде осылай жұмыс істейді, – деп атап өтті спикер.
«PARYZ» халықаралық деңгейде танылған және БҰҰ Жаһандық шартына қосылған Қазақстанның бірінші ұлттық қауымдастығы, сондай-ақ, халықаралық жұмыс берушілер ұйымының мүшесі. Конфедерация компанияларға консультациялық, талдамалық және кадрлық қолдау көрсетеді, сауатты кадрлық саясатты қалыптастыруға және еңбек нарығының трансформациясы жағдайында әлеуметтік тәуекелдерді төмендетуге көмектеседі.
Ақмола кәсіпорындарының өкілдері сарапшымен еңбек қатынастары саласындағы өзекті мәселелерді тікелей талқылауға, толғандырған сұрақтарын қоюға және тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды. Іс-шара барысында өңірлік деңгейде әлеуметтік диалогты дамытуға бастамашылық жасайтын және қолдайтын Ақмола облысы кәсіпкерлер палатасының ұстанымына ерекше назар аударылды.
– Палата қызметінің негізгі бағыттарының бірі әлеуметтік әріптестікті нығайтуға және тиімді еңбек қатынастарын құруға жәрдемдесу. Біз бұл жұмысты кең тұрғыда, «бизнес — білім беру — мемлекет» институтының дамуы ретінде қарастырамыз. Білім беру бағдарламалары кәсіпорындардың нақты сұраныстарына сәйкес келуі үшін біз өңірдің оқу орындарымен белсенді жұмыс істейміз. Сонымен қатар, палата шағын және орта бизнес үшін әкімшілік кедергілерді азайту мәселелерін дәйекті түрде көтеріп келеді. Бұл жұмыс берушілерге жұмыс орындарын құруға, еңбек жағдайларының сапасын жақсартуға және корпоративтік мәдениетті дамытуға назар аударуға мүмкіндік береді. Біздің стратегиялық мақсатымыз өңірде бизнес пен қызметкерлердің мүдделері оңтайлы шешім табатын еңбек қатынастарының теңгерімді жүйесін қалыптастыру болып табылады, – деп атап өтті Өңірлік палата директоры Ерқанат Мұсылманбек кездесуде.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар әлеуметтік әріптестік институтын дамытуға, еңбек саласындағы бизнестің ұстанымын нығайтуға және өңірдің орнықты әлеуметтік-экономикалық өсуі үшін жағдай жасауға бағытталған тұрақты диалогты алда да жалғастыра түсудің маңызын атап өтті.
«Арқа ажарының» өз ақпараты.