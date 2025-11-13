Марат Ахметжанов: Ақмола облысы – туризм саласында көшбасшылардың бірі

Ақмола облысы бүгінде Қазақстандағы туризм саласында алдыңғы қатарлы өңірлердің бірі ретінде өз орнын нықтап алды. Бұл бағыттағы даму көрсеткіштері өңірдің жоғары әлеуетін айқын көрсетеді. Мәселен, биылғы жылдың алғашқы жартыжылдығында туристік қызмет көлемі 121 пайызға артқан. Бұл туралы өңір әкімі Марат Ахметжанов Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында мәлімдеді. Оның айтуынша, мұндай нәтижелер облыстың бірегей табиғи сұлулығы мен туризм мүмкіндіктеріне деген қызығушылықтың артып келе жатқанын көрсетеді.
Әкімнің айтуынша, бүгінде өңірде 700-ге жуық туристік кәсіпорын жұмыс істейді. Олардың қатарында қонақүйлер, шипажайлар, жол бойындағы сервистік нысандар мен туроператорлар бар. Бұл инфрақұрылым туристердің көбеюіне және оларды сапалы қабылдауға мүмкіндік береді. Жыл соңына дейін Ақмола облысына 1,5 миллионнан астам адам келеді деп болжанып отыр. Бұл еліміз үшін айтарлықтай көрсеткіш.
Туристік картада ерекше орын алатын аймақ Щучье-Бурабай курорттық аймағы. Ол еліміздегі туризмнің үш негізгі орталығының бірі болып саналады және бүгінде ірі инвестициялар тартылып жатқан нысанға айналған. Биыл наурыз айында курорттық аймақты 2029 жылға дейін дамытуға арналған кешенді жоспар бекітілді. Онда 118 іс-шараны жүзеге асыру көзделген. Негізгі басымдық туристік, көліктік және инженерлік инфрақұрылымды жаңғыртуға берілген.
«Туристерді тарту үшін ең бастысы — жайлы және заманауи жағдай жасау. Осы мақсатта біз жолдарды жөндеп, инженерлік желілерді дамытып, жоғары жылдамдықтағы интернетке қолжетімділікті қамтамасыз етіп жатырмыз. Бұл бағытта республикалық және облыстық бюджеттен, сондай-ақ жеке инвестициялар есебінен қомақты қаражат бөлінді. Бұл – мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің нақты мысалы», – деді Марат Ахметжанов.
Қазіргі уақытта Щучье, Бурабай, Чебачье және Қатаркөл елді мекендерінде маңызды жолдар мен инженерлік желілерді қайта жаңарту жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен қатар Бурабай кентіндегі жолдар жөнделуде, ал Щучье — Степняк — Уәлиханов тасжолына күрделі жөндеу жүргізілуде. Бұл ауқымды жобалар келесі жылы толық аяқталып, курорттық аймақта қозғалыс жайлылығы айтарлықтай жақсарады.
Инфрақұрылымды дамыту – туризм саласындағы жұмыстың бір бөлігі ғана. Облыста жаңа туристік нысандар да ашылып жатыр. Биыл курорт аумағында жеті жаңа бақылау алаңы пайда болды, олардан өңірдің көркем табиғатын тамашалауға болады. Белсенді демалысты ұнатушылар үшін жаңа веложол салынды, ал Бөлектау экожолы QR-кодтар мен Telegram-бот арқылы ақпарат беретін ойын элементтерімен толыққан, яғни қарапайым серуенді қызықты квестке айналдырады.
«Біз қонақтарымызға тек көл жағасында демалыс қана емес, одан да көп мүмкіндік ұсынғымыз келеді. Отбасылық және белсенді демалысқа арналған жаңа бағыттар ашып жатырмыз. Мысалы, Ақбұра мен Қатаркөлде жаңа туристік аймақтар дамып келеді. Ақбұрада қажетті коммуникациялар тартылып, жаңа жол құрылысы басталды. Бұл жерге заманауи қонақүйлер мен ойын-сауық орталықтарын салу үшін инвесторлар тартылуда. Ал Қатаркөл отбасылық демалыс орталығына айналмақ, онда инженерлік инфрақұрылымды дамытуға ерекше көңіл бөлінген, — деді әкім.
Биыл аймақтың көлік инфрақұрылымында да жаңалықтар бар. Алғаш рет тікұшақ экскурсиялары іске қосылды, бұл туристерге өңірдің табиғатын биіктен тамашалау мүмкіндігін береді. Сонымен қатар шағын әуежай салу және Астана қаласымен тікелей әуе қатынасын ашу жобасы қарастырылуда. Бұл жоба туристер үшін жол уақыты мен шығынын азайтып, Ақмола облысын елордалықтар мен басқа өңірлердің тұрғындары үшін одан әрі тартымды етеді.