Тұтынушылардың негізгі құқықтары

Біле жүріңіз!
(«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 7-бабы негізінде)
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау – азаматтар мен кәсіпкерлер арасындағы әділ, қауіпсіз және ашық қатынастарды қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік саясаттың маңызды бағыты болып табылады.
Қазақстан Республикасының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңының 7-бабына сәйкес, тауар сатып алатын, жұмыс орындауға немесе қызмет көрсетуге тапсырыс беретін әрбір азамат өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға мүмкіндік беретін кең ауқымды құқықтарға ие.
- Шарттарды еркін жасасу құқығы
Тұтынушы тауарды, жұмысты немесе қызметті кімнен және қандай шарттармен алатынын өз бетінше шешеді. Оны сатып алуға немесе шарт жасасуға ешкім мәжбүрлей алмайды.
- Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында білім алу және құқықтық сауаттылығын арттыру құқығы
Мемлекет тұтынушыларға өз құқықтарын қорғау жолдары туралы ақпарат алуға және құқықтық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді.
- Тауар (жұмыс, қызмет) және сатушы (өндіруші, орындаушы) туралы ақпарат алу құқығы
Тұтынушы тауардың қасиеттері, бағасы, жарамдылық мерзімі, пайдалану ережелері туралы, сондай-ақ, сатушының атауы мен мекенжайы туралы толық әрі шынайы ақпарат алуға құқылы.
- Қауіпсіз тауар (жұмыс, қызмет) алу құқығы
Тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер тұтынушының өмірі мен денсаулығына, мүлкіне және қоршаған ортаға қауіп төндірмеуі тиіс.
- Тауарды еркін таңдау құқығы
Тұтынушы өз қалауы мен қажеттілігіне сай тауарды немесе қызметті еркін таңдауға құқылы.
- Тиісті сападағы тауар (жұмыс, қызмет) алу құқығы
Сатушы (өндіруші, орындаушы) тауардың, жұмыстың немесе қызметтің сапасын шартта, стандарттарда және нормативтік талаптарда белгіленген деңгейде қамтамасыз етуге міндетті.
- Тиісті және тиісті емес сападағы тауарды айырбастау немесе қайтару құқығы
Тұтынушы белгіленген тәртіпке сәйкес сапалы да, сапасыз да тауарды айырбастауға немесе қайтаруға құқылы.
- Зиян мен шығынның орнын толтыру құқығы
Егер тауардың (жұмыстың, қызметтің) кемшіліктерінен тұтынушының өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне зиян келсе, ол келтірілген шығынды толық көлемде өтеуді талап етуге құқылы.
- Сатып алу фактісін растайтын құжат алу құқығы
Сатушы тұтынушыға сатып алу фактісін растайтын құжатты (чек, түбіртек немесе шарт) беруге міндетті.
- Ойындар мен акциялар ұйымдастырушыларына талап қою құқығы
Егер тауар немесе қызмет ұтыс түрінде берілсе, тұтынушы оның сапасына қатысты талаптарды ойын ұйымдастырушысына қоюға құқылы.
- Тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерін құру құқығы
Тұтынушылар өз құқықтары мен заңды мүдделерін бірлесіп қорғау мақсатында қоғамдық бірлестіктер құра алады.
- Моральдық зиянның орнын толтыру құқығы
Егер тұтынушының жеке мүліктік емес құқықтары бұзылса, ол моральдық зиянды өтеуді талап ете алады.
- Құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау құқығы
Тұтынушы өз құқықтарын жеке өзі немесе уәкілетті мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктердің көмегімен қорғай алады.
- Заңдарда көзделген өзге де құқықтар
Тұтынушы Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген басқа құқықтарды да иеленеді.
Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің
Ақмола облысы бойынша сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті.