Көкшетаудағы «Асыл Арман» кәсіпорнының қызметкерлеріне жаңа Конституция жобасы түсіндірілді

Ақмола облыстық мәслихатының төрағасы Бейбіт Жүсіпов «Асыл Арман» ЖШС ұжымына жаңартылған Конституция жобасын түсіндірді. Тұрғын үй құқықтарын қорғау мен отбасылық құндылықтарды қолдауға бағытталған негізгі реформаларды талқылауға кәсіпорынның 120-дан астам қызметкері қатысты.
Алдағы өзгерістердің ауқымын Бейбіт Жүсіпов қоғамдық келісімді жаңарту және әрбір азаматтың мүддесін қорғау қажеттілігімен түсіндірді.
«Жаңа Конституция мәтіні кең көлемді қоғамдық талқылаулардың негізінде дайындалды. Осы үдеріс барысында азаматтардан шамамен 10 мыңға жуық ұсыныс түсті. Бұл құжаттың жан-жақты сараптамадан өткенін және барлық өңір тұрғындарының шынайы қызығушылығын тудырғанын көрсетеді. Бүгінде біз халықтық сараптамадан өткен, қоғамның нақты сұранысын бейнелейтін маңызды құжатқа ие болдық», — деді спикер.
Әсіресе тұрғын үйге қол сұқпаушылыққа қатысты 28-баптың жаңартылған нормалары үлкен қызығушылық тудырды. Осы кепілдіктерге тоқталған мәслихат төрағасы:
«Енді сот шешімінсіз азаматты тұрғын үйінен айыруға немесе көшіруге жол берілмейді. Мұндай даулар тек сот тәртібімен қаралады. Тұрғын үй қол сұғылмайтын нысан болып табылады, ал тінту мен тексеру тек заңда белгіленген жағдайларда ғана жүзеге асырылады. Мемлекет азаматтарды баспанамен қамтамасыз етуге және мұқтаж жандарға заң аясында қолдау көрсетуге міндеттеме алады, — деп атап өтті.
Кездесуде отбасы институтын және әйелдер құқығын қорғау мәселелеріне де ерекше назар аударылды.
«Неке, отбасы, ана мен әке, бала бүгінде мемлекеттің қорғауында. Балалы отбасыларды қолдау — басты міндеттеріміздің бірі. Неке ерікті таңдау мен ерлер мен әйелдердің тең құқығына негізделетіні нақты бекітілді. Сонымен қатар ересек балалардың еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық көрсету міндеті де заң жүзінде айқындалды», — деді комиссия мүшесі.
Білім беру және мемлекеттің зайырлы бағытына қатысты нормалар да нақтыланды. Жүсіповтың айтуынша, әрбір балаға әлеуметтік жағдайына қарамастан білім алуға тең мүмкіндік беріледі.
«Мемлекет тегін орта білім беруді қамтамасыз етеді, ал көпбалалы отбасылардан шыққан балалар үшін жоғары оқу орындарында грант негізінде оқу мүмкіндігі сақталады. Мектептерде діни көзқарастарды күштеп таңуға жол берілмейді, себебі дін мемлекеттен бөлінген. Әрбір бала өз сенімін өзі таңдауға құқылы. Бұл ар-ождан бостандығы мен конституциялық тәртіп арасындағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді», — деді ол.
Кездесуді қорытындылай келе, Бейбіт Жүсіпов ақмолалықтарды маңызды қоғамдық үдеріске белсенді қатысуға шақырды.
«Бұл — біздің саналы таңдауымыз және келер ұрпақ алдындағы ортақ жауапкершілігіміз. Реформаның басты қағидаты — оның тек халықтың мүддесі үшін және халықтың тікелей қатысуымен жүзеге асырылуы», — деп түйіндеді ол.